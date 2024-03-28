На Львівщині прощаються із бійцем 63 ОМБр Степаном Качмаром

28 березня на Львівщині прощаються із бійцем 63 окремої механізованої бригади Степаном Качмаром. Похоронять військовослужбовця у селі Терновиця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Новояворівської міської ради.

Степану Качмару було 53 роки. Чоловік народився та проживав у селі Терновиця. З 1989 по 1991 роки служив в армії. Після армії працював у Яворівському державному гірничо-хімічному підприємстві "Сірка" на посаді електрослюсаря по ремонту обладнання. З 1997 по 1999 роки працював в Управлінні державної охорони при УМВС у Львівській області.

"Незважаючи на свою отриману групу інвалідності з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на захист Батьківщини. Служив у 63-й окремій механізованій бригаді", – мовиться в повідомленні.

Степан Качмар загинув 22 березня 2024 року після важких травм, отриманих в боях на Луганщині.

Прощання та чин похорону відбудуться 28 березня в селі Терновиця в храмі Пресвятої Тройці о 13:00. Поховають бійця на місцевому цвинтарі у селі Терновиця.