НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Львівщині прощаються із бійцем 63 ОМБр Степаном Качмаром
СМЕРТЬЗСУРегіони

На Львівщині прощаються із бійцем 63 ОМБр Степаном Качмаром

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Степан Качмар
Військовослужбовець Степан Качмар. Новояворівська міська рада / Facebook

28 березня на Львівщині прощаються із бійцем 63 окремої механізованої бригади Степаном Качмаром. Похоронять військовослужбовця у селі Терновиця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Новояворівської міської ради.

Степану Качмару було 53 роки. Чоловік народився та проживав у селі Терновиця. З 1989 по 1991 роки служив в армії. Після армії працював у Яворівському державному гірничо-хімічному підприємстві "Сірка" на посаді електрослюсаря по ремонту обладнання. З 1997 по 1999 роки працював в Управлінні державної охорони при УМВС у Львівській області.

"Незважаючи на свою отриману групу інвалідності з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на захист Батьківщини. Служив у 63-й окремій механізованій бригаді", – мовиться в повідомленні.

Степан Качмар загинув 22 березня 2024 року після важких травм, отриманих в боях на Луганщині.

Прощання та чин похорону відбудуться 28 березня в селі Терновиця в храмі Пресвятої Тройці о 13:00. Поховають бійця на місцевому цвинтарі у селі Терновиця.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
На Київщині поховають загиблого бійця з Івано-Франківщини Сергія Вацка
У Боярці на Київщині попрощаються із загиблим воїном з Івано-Франківщини Сергієм Вацком
Михайло Складан, актор балету драмтеатру
У Тернополі помер актор балету
У Світловодську на Кіровоградщині чоловік скоїв самогубство
На Кіровоградщині чоловік відібрав зброю у поліцейського і скоїв самогубство
У Градизьку згорів будинок
У Градизьку на Полтавщині у будинку, де сталася пожежа, знайшли мертву людину
На початок