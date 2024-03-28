У Волочиську, що на Хмельниччині, поліцейські оголосили підозру чоловіку, який, за версією досудового слідства, систематично ображав свою бабусю та вимагав пенсію.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, 78-річна жителька Волочиська зазнавала знущань від свого онука, який постійно ображав стареньку та погрожував їй, вимагаючи пенсію.

"Працівники поліції складали на нього адміністративні протоколи, виписували тимчасовий заборонний припис, який забороняв йому наближатися до пенсіонерки протягом 10 діб та проводили профілактичні бесіди. Однак, жодні заходи не вплинули на чоловіка. Він продовжував вчиняти домашнє насильство", — йдеться у повідомленні.

24-річному чоловікові вже оголосили підозру. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі на строк до двох років.

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