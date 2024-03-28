Працівники одеського комунального підприємства "Міськзелентрест" планують висадити 200 тисяч перших весняних 'квітів, зокрема віол, маргариток, селен та інших. Клумби вже почали готувати до висадження.

Про це 27 березня повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Озеленювачі зробили штикування ґрунту на площі Десятого квітня, у парку Перемоги та Кримському бульварі. Крім того, підготували ґрунт під посів газону в Міському саду.

На 7-й станції Люстдорфської дороги, горі Чумці, на вулиці Мечникова та площі Незалежності покосили газони.

На площах Незалежності та Дерев’янка, а також Кримському бульварі підрізали троянди, очистили ялівець та зробили декоративне підстригання самшиту.

Одеські комунальники підстригають самшит. Фото: Одеська міська рада

Висадити клумби планують до 10 квітня. Пізніше їх змінять літні квіти: сальвії, петунії, примули, тагетеси й агератуми.

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