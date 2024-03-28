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В Одесі висадять 200 тисяч весняних квітів
довкілляРегіони

В Одесі висадять 200 тисяч весняних квітів

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квіти Одеса, комунальники
Одеські комунальники готують клумби до висадження квітів на площі 10 квітня. Фото: Одеська міська рада

Працівники одеського комунального підприємства "Міськзелентрест" планують висадити 200 тисяч перших весняних 'квітів, зокрема віол, маргариток, селен та інших. Клумби вже почали готувати до висадження.

Про це 27 березня повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Озеленювачі зробили штикування ґрунту на площі Десятого квітня, у парку Перемоги та Кримському бульварі. Крім того, підготували ґрунт під посів газону в Міському саду.

На 7-й станції Люстдорфської дороги, горі Чумці, на вулиці Мечникова та площі Незалежності покосили газони.

На площах Незалежності та Дерев’янка, а також Кримському бульварі підрізали троянди, очистили ялівець та зробили декоративне підстригання самшиту.

В Одесі висадять 200 тисяч весняних квітів
Одеські комунальники підстригають самшит. Фото: Одеська міська рада

Висадити клумби планують до 10 квітня. Пізніше їх змінять літні квіти: сальвії, петунії, примули, тагетеси й агератуми.

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