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У Полтаві 28 березня завершують опалювальний сезон 2023-2024
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У Полтаві 28 березня завершують опалювальний сезон 2023-2024

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Завершення опалювального сезону 2023/2024 в Полтаві
В Полтаві 28.03.2024 завершують опалювальний сезон. Getty Images

У Полтаві 28 березня почнуть відключати опалення. Таке рішення ухвалили члени міськвиконкому.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

За питання щодо завершення опалювального сезону у Полтаві проголосували усі присутні 14 членів міськвиконкому.

Раніше планували завершення опалювального сезону розпочати 1 квітня, втім це рішення переглянули через сприятливі погодні умови.

"Відповідно до листа від "Полтаватеплоенерго", який надійшов до Полтавської міської ради і у зв’язку з прогнозами синоптиків є рекомендація від "Теплоенерго" відповідно 28 числа, 28 березня. Це достатньо правильне рішення. Рішення, яке має прийнятись і навіть, якщо говорити про різницю між 28 і 1 числами, то різниця є, бо це гроші. Тож маємо бути ощадливими", — розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Заступник гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай раніше повідомляв Суспільному, що опалення вимкнуть за відповідних погодних умов наприкінці березня.

Торік опалювальний сезон у Полтавській громаді завершили 31 березня. А наступний розпочали 2 листопада 2023-го. Рішення щодо цього ухвалюють органи місцевого самоврядування.

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