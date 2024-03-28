У Полтаві 28 березня завершують опалювальний сезон 2023-2024

У Полтаві 28 березня почнуть відключати опалення. Таке рішення ухвалили члени міськвиконкому.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
За питання щодо завершення опалювального сезону у Полтаві проголосували усі присутні 14 членів міськвиконкому.
Раніше планували завершення опалювального сезону розпочати 1 квітня, втім це рішення переглянули через сприятливі погодні умови.
"Відповідно до листа від "Полтаватеплоенерго", який надійшов до Полтавської міської ради і у зв’язку з прогнозами синоптиків є рекомендація від "Теплоенерго" відповідно 28 числа, 28 березня. Це достатньо правильне рішення. Рішення, яке має прийнятись і навіть, якщо говорити про різницю між 28 і 1 числами, то різниця є, бо це гроші. Тож маємо бути ощадливими", — розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
Заступник гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай раніше повідомляв Суспільному, що опалення вимкнуть за відповідних погодних умов наприкінці березня.
Торік опалювальний сезон у Полтавській громаді завершили 31 березня. А наступний розпочали 2 листопада 2023-го. Рішення щодо цього ухвалюють органи місцевого самоврядування.
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