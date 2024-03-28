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У Житомирі збираються відкласти впровадження погодинної оплати та разового квитка у громадському транспорті
Громадський транспортМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Житомирі збираються відкласти впровадження погодинної оплати та разового квитка у громадському транспорті

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Житомир, транспорт, проїзд
Зміни в оплаті проїзду у громадському транспорті Житомира. Житомир, 6 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Впровадження погодинної оплати та разового квитка у громадському транспорті Житомира планують відкласти до 1 червня. Про це йдеться у проєкті рішення, яке планують розглянути на засіданні виконкому 28 березня. Вартість проїзду в транспорті планують підвищити з 1 квітня.

Фактично, мова йде про внесення змін у попереднє рішення "Про затвердження вартості проїзду в громадському транспорті". Проєктом передбачено, що у громадському транспорті з 1 квітня зміниться вартість проїзду. Однак погодинну оплату у період до 10:00 та після 16:00 збираються вводити з 1 червня. До 10 години ранку та після 16:00 пенсіонери за віком та люди, які мають інвалідність III групи, сплачуватимуть пільговою чи картою житомирянина 5 гривень. З 10:00 до 16:00 проїзд у комунальному електротранспорті для них буде безкоштовним.

Готівкою у громадському транспорті можна буде розраховуватися до 1 червня. Далі діятиме разовий квиток за QR-кодом.

В міському управлінні транспорту Суспільному розповіли, що термінали в місті вже встановлюють.

Зміни в оплаті проїзду в електротранспорті, які почнуть діяти з 1 квітня

  • вартість проїзду при розрахунку транспортною карткою зросте на 2 гривні і становитиме 8 гривень;
  • вартість проїзду при розрахунку учнівською транспортною карткою зросте на 1 гривню і складатиме 5 гривень;
  • вартість проїзду за готівку становитиме 15 гривень.

Незмінною в електротранспорті залишається вартість проїзду у разі розрахунку банківською картою — 10 гривень.

Ціна на проїзні транспортні картки на місяць і на квартал, у тому числі, учнівські і студентські, лишається незмінною.

Проїзд в міських автобусах

  • вартість проїзду у разі оплати транспортною картою зросте на 3 гривні і становитиме 13 гривень;
  • вартість проїзду пільговою карткою та карткою житомирянина для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю III групи зросте на 2 гривні і становитиме 9 гривень;
  • оплата учнівською транспортною картою становитеме 7 гривень;
  • готівковий розрахунок зросте на 1 гривню.

Незмінним залишається розрахунок банківською картою в автобусах — 14 гривень.

Раніше в інтерв'ю Суспільному профільний заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук розповідав, скільки доведеться платити за проїзд, коли на маршрути виїдуть великі автобуси, подаровані Дортмундом, які є помилки у роботі нової системи оплати за проїзд.

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