Чому зростатиме вартість проїзду у громадському транспорті Житомира, коли на маршрути у місті виїдуть великі автобуси, подаровані Житомиру Дортмундом, чому не вистачає водіїв у автобусному парку і які помилки у впровадженні нової системи оплати за проїзд — розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук в інтерв’ю Суспільному.

Давайте почнемо із питання, коли можливе зростання вартості. Тому що 8 березня був оприлюднений проект рішення на сайті міської ради і в проекті рішення стояла дата, що зміни починають діяти з 25 березня. Але фактично дата минула, а рішення не прийнято. Коли ви розглядаєте можливість прийняття цього рішення?

Давайте почнемо, напевно, з того, що взагалі це рішення потрібно було приймати ще набагато раніше. Ми про це говоримо вже, напевно, з кінця вересня – з початку жовтня 2023 року. І я думаю, що, все ж таки, рішення ми вимушені будемо прийняти найближчим часом.

Добре, тоді детальніше по змінах. Я звів дві таблички рішення №555. І тут цифри відрізняються в певних аспектах. Є позиції, які залишаються, є позиції, які додаються. Давайте детально пройдемо, на скільки та яких позицій буде зростання. І чому саме так?

Давайте почнемо, напевно, з нашого електротранспорту. І я хотів би наголосити, що наше комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" має і автобусний парк, і тролейбусний парк. І їхні витрати, і собівартість перевезення одного пасажира, які ми вже можемо відслідковувати багато-багато років. Якщо взяти їх згідно розрахунку нашого комунального підприємства, то собівартість перевезення одного платного пасажира це більш ніж 25 гривень. В рівні 26 гривень — в автобусі, і більше 29 гривень — в електротранспорті. Це говоримо про собівартість одного перевезення пасажира комунальним підприємством.

Тому я хотів би почати з того, що який би ми з вами тариф не прийняли, який би ми тариф не обговорили, він ніколи не буде економічно обґрунтований для комунального підприємства. Він ніколи не покриє фактичні витрати підприємства. І тому місто щорічно виділяє немалі кошти на підтримку нашого комунального підприємства. Тому якщо почати з електротранспорту, у нас на сьогоднішній день проїзд найдешевший: для звичайного громадянина — транспортна карточка — він коштує 6 гривень, плануємо збільшити вартість до 8 гривень.

Давайте я буду практично по кожній цифрі зупинятися, тому що вартість електроенергії, яка була на початок 2022 року, відрізняється від тарифу в серпні 2022 року, і вартість електроенергії була практично в два рази дешевша. Тобто ми були з розподілом з ПДВ десь в районі 4 гривень. Зараз в нас вже електроенергія більш ніж 7 гривень за 1 кВт для підприємств. І з квітня місяця очікується ще зростання, тому поки що розглядається вартість 8 гривень по транспортній карточці для електротранспорту — це тролейбус і трамвай. Якщо ми говоримо про банківську карту, ми її залишаємо без змін. Все ж таки, вона повинна бути трохи дорожча через те, що є дуже багато складних процесів. Це банківські розрахунки, це комісії, які повинні сплачуватися.

І якщо ми говоримо про разовий квиток, це найдорожча вартість — 15 гривень. І ми прийняли рішення щодо того, що він повинен бути в одну вартість і в автобусах, і в тролейбусах. Для того, щоб ми бачили весь прозорий пасажиропотік, щоб ми бачили кількість пасажирів, які користуються транспортом, для того, щоб ми максимально забрали готівку з транспорту.

Ви маєте на увазі вивести готівку, залишити лише разові квитки?

Так. І це рішення обговорювалось ще в 2020-2021 роках, і ми планомірно це зробили.

Добре. Давайте не будемо відходити від питання, тому що цифри різні, їх потрібно детально проговорити. Отже, електротранспорт. Транспортна картка: було 6 гривень, стане 8 гривень. Банківська 10 гривень, як і була — без змін. Разовий квиток.

Разовий квиток у нас був теж 10 гривень. Він є зараз, в електротранспорті. Ми плануємо зробити 15 гривень, бо планується це впровадження разового квитка, його можна буде придбати в будь-якому терміналі. Скажу відверто, він буде не дуже зручний для наших пасажирів.

Термінал не дуже зручний?

Так. Ну, в будь-якому випадку, для того, щоб скористуватися їм, треба в будь-якому терміналі Житомира, а це iBox, це EZPay, це CT24, це в будь-якій мережі ми маємо термінали, це не тільки термінали, які транспортні, це в будь-якому терміналі можна буде придбати цей квиток разовий в вигляді QR. Він буде продаватися в кількості двох штук. Не один квиток, а два квитка.

Тобто людина одразу купує мінімум два квитка

Два квитка, так, тому що ця поїздка повинна бути в одну сторону, і в другу сторону. Квиток буде діяти протягом 48 годин. Їм можна буде скористуватися протягом двох діб.

Чому не більше?

Бо так як проговорили з технічним забезпеченням і з людьми, які програмно це готові проваджувати, кажуть, що QR, який буде відображений в цьому квитку, за два дні в карманах, в кишенях, ще десь може потертись і можуть виникати проблеми.

Чому два квитка?

Тому що комісія банківська і інші комісії, які впливають, вони практично з'їдають, якщо купувати один квиток, то комісія там буде практично вартість цього одного квитка. Яку сплатить перевізник, в даному випадку, надавач послуг. Тобто людина заплатить 15 гривень, а якщо купувати один квиток, то перевізник в оригіналі отримує мінімум всіх комісій менше ніж десь в районі 6-7 гривень. Тому і прийнято від кількості.

Тобто, комісія з терміналу буде коштувати фактично десь 50-70% вартістю квитка? Це на один квиток, а якщо на два?

А якщо на два, вона залишається стара, і на два квитка залишається усереднений квиток. Тобто не за кількість квитків, а за одну послугу. За одну транзакцію.

А чому такі драконівські ціни?

Це трошки не до нас питання.

Зрозуміло. Добре, з електротранспортом зрозуміло. Автобусні маршрути. Транспортна картка 10, тепер стає 13, банківська картка 14, і разовий квиток 15.

Почнемо з кінця. 15 гривень, ще раз повторюю, це єдиний квиток, яким можна буде користуватись і в електротранспорті, і в автобусних маршрутах, і неважливо, це комунальні чи приватні. Тому що від того, де придбає людина квиток, кошти попадуть до того перевізника, де вона відсканує, відвалідує свій разовий квиток при посадці в транспорт.

Зараз у нас є різниця між приватним і комунальним транспортом в ціні. І людина, яка, наприклад, платний пасажир, вона може прийняти рішення їхати дешевшим транспортом, і таким чином більше грошей, я так розумію, може піти в комунальне підприємство. А в нас сьогодні спостерігається картина, що ти заплатиш 15 гривень як за тролейбус, так і за маршрутку. Маршрутка може їхати швидше. Чи не буде це грати на те, що платний пасажир, який не має, наприклад, транспортних карток, буде сідати більше в маршрутку?

Але ми говоримо про те, що квиток буде коштувати 15 гривень і там, і там, без різниці. Якщо ми говоримо за пасажира, який разово користується, то він буде сідати в той транспорт, який йому буде зручніше, швидше і ближче до місця посадки чи висадки, де йому зручніше. Якщо говорити про звичайного нашого міського пасажира, то в тролейбусі, якщо разовий квиток 15 гривень, то транспортна карточка 8, це на 7 гривень дешевше. І цю транспортну карточку на сьогоднішній день можна створити безкоштовно в телефоні і користуватись без ніяких проблем.

Добре, а який відсоток людей, пасажирів, які розраховуються готівкою наразі?

Я вам скажу, що з 2020 року, коли ми починали проваджувати автоматичну систему оплату проїзду у всьому громадському транспорті, у нас був відсоток користування 0,2%.

Готівкою?

Ні, всього електронним квитком. Вся інша була чисто готівка. На сьогоднішній день цей відсоток вже більше 70%.

Тобто більше 70% сьогодні користується електронним квитком. Тобто майже 30%?

Майже 30% – це готівка, як на сьогоднішній день.

В перспективі ці майже 30% підуть на цей разовий квиток?

Я думаю, що люди, все ж таки, перейдуть на електронний квиток. З міст, де вже виведена готівка — це Вінниця, Луцьк, і, якщо не помиляюсь, місто Тернопіль — то там менше 1% людей користується разовим квитком.

Добре, і ще також зростає вартість проїзду і в електротранспорті, і в автобусних маршрутах. Для учнів шкіл було в електротранспорті 4 гривні, а стає 5, а в автобусах приватних було 5, стає 7 гривень.

Якщо говорити про 7 гривень, про приватного перевізника, у нас стояли питання. Саме основне — це вирахувати середній квиток. Тобто управління транспорту, що робили?

Ми брали статистику скільки яких пасажирів по якій вартості їздять. На сьогоднішній день ми маємо собівартість і вираховуємо, щоб це регулювалося відсотком підняття по кожному із пасажирів. Тобто ми говоримо, що у нас — 5 типів тарифів. Це учні, це електротранспортні проїзні, це пільгові категорії громадяни, саме пенсіонери за віком, це звичайний, це банк і готівка. Якщо взяти по статистиці, скільки відсотків користується кожним тарифом, порахувати це на загальну суму і потім поділити на кількість тарифів, то виходить середній квиток менш ніж 10 гривень в автобусних перевезеннях і менше 6 гривень, це виходить зараз вартість одного квитка в електротранспорті. Тому тут вираховується середній квиток взагалі по всім категоріям. Тому, виходячи з того, що або піднімати звичайному пасажиру не з 6 на 8, а з 6 на 9 гривень, або підняти на гривню учням, якщо ми говоримо про електротранспорт. Ще є багато питань з приводу того, що у автобусних маршрутах вартість зростає на 2 гривні, але ми впроваджуємо цю умову, що буде без обмежень в часі і без обмеження навчальний рік чи не навчальний рік.

Тобто влітку, в канікули весняні, зимові? Вони теж будуть користуватись по одному тарифу, тобто не буде питань. Це обумовлено, де? В рішенні?

В рішенні немає, це ті розрахунки, аналітика, яку проводили, де ми брали кількість.

Ні, я про те, що влітку в час канікулярного періоду діти можуть їздити. Це де обумовлено? В угодах із перевізниками?

У нас немає такого поняття: угода з перевізниками. Це ми просто вираховували, скільки учнівських проїзних, в який час користуються, на протязі всього року. І якби ми залишили тільки навчальний рік, тариф міг би залишитися незмінний. Якщо ми говоримо про постійне користування, а саме хочу наголосити, що після восьми вечора теж їздять наші учні, користуються громадським транспортом, хтось з гуртків, хтось на відпочинок.

То діти зможуть їздити під час канікул по учнівському?

При умові вартості прийняття 7 гривень вони можуть скористуватись учнівською вартістю пільговою при умові наявності учнівської карточки і учнівського квитка без обмежень, навчальний чи не навчальний.

Тобто я веду до того, що рішення виконком приймає, і відповідно із дня, коли вступає в силу це рішення, діти можуть їздити в канікулярний період, інших змін, інших угод не потрібно?

Ні, не потрібно.

Добре. Ви говорили про те, що є велика підтримка з бюджету громади, з бюджету платників податків міста, підтримка ТТУ і автобусного депо. Яка ситуація із приватними перевізниками? Чи вони говорять про 26 також цифр? Чи в них є оцей запас міцності і чи немає зараз тенденції до, наприклад, зміни перевізників, виїзду в інші міста?

Мені цього не хотілося б, тому що ми бачимо, що рухомий склад змінюється. Навіть при умовах війни на деяких маршрутах у нас добавляються нормальні, великі, гарні, комфортабельні автобуси, зручні, з гарною пасажиромісткістю. Якщо ми говоримо про середній квиток, який є, і умови, які на сьогоднішній день повинен виконувати приватний перевізник, то, дійсно, вартість квитка повинна бути до 20 гривень. Якщо ми говоримо про перевезення всіх категорій, безкоштовно, якщо ми говоримо про, знову ж таки, якісь обмеження в категоріях і вираховуємо кількість платних пасажирів, то я думаю, що середній квиток у приватному перевізнику сьогодні повинен бути десь в районі 13 – 14 гривень. Якщо ми говоримо, ми возимо всіх без обмежень, то середній квиток повинен бути мінімальна вартість, по нашим розрахункам, це 16 – 17 гривень.

Повну версію інтерв’ю із Олександром Шевчуком дивіться на YouTube-каналі "Суспільне Житомир"

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube