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Росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії три прикордонні села Чернігівщини
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Росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії три прикордонні села Чернігівщини

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Росіяни обстрілюють прикордоння Чернігівщини
Дрон. ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

Росіяни обстріляли 26 березня дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Всього прикордонники зафіксували 18 вибухів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада. 10 вибухів було у напрямку села Михальчина Слобода. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Семенівська громада. Два вибухи зафіксували в напрямку Баранівки. Приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Шість вибухів було в напрямку Карповичів. Приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, армія РФ за добу 25 березня з мінометів, АГС, САУ, РСЗВ, дронів та ствольної артилерії обстріляла 11 сіл у чотирьох прикордонних громадах: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській. Прикордонники зафіксували понад сотню вибухів.

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