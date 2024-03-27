Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Посли держав Євросоюзу схвалили продовження скасування мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС у соцмережі X.

"Посли Європейського союзу домовилися про новий компроміс щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", — мовиться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що тепер ініціативу представлять Європарламенту "для швидкого досягнення угоди".

Як пише "Радіо Свобода" з посиланням на неназваного чиновника, посли Євросоюзу схвалили продовження лібералізації торгівлі з Україною за умови, що квоти та мита в рамках захисного механізму будуть запроваджувати враховуючи обсяги імпорту не лише у 2022 та 2023 роках, а й у 2021.

Скасування мит на українську сільгосппродукцію

Безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС діє з червня 2022 року. Наприкінці січня Єврокомісія виступила із пропозицією продовжити його ще на рік. Ці заходи продовжували й у 2023 році.

Водночас проти цього виступили польські фермери, які почали акції протесту. Вони блокують дороги, автостради та автомагістралі.

14 березня депутати Європейського парламенту внесли поправки до пропозиції стосовно України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

ЄС продовжив скасування мит на імпорт агропродукції до червня 2025 року.