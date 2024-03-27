На Кіровоградщині біля будівлі ТЦК кинули "коктейлі Молотова"

У місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області невідомі кинули два "коктейлі Молотова" біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Подія сталась 24 березня. Інформацію Суспільному підтвердила 27 березня речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

"Близько 23:30 невідомі кинули на території біля будівлі районного ТЦК дві пляшки з легкозаймистою сумішшю. Загорання ліквідували співробітники установи самостійно. Пошкодження будівлі відсутні, ніхто не травмувався".

Подію, сказала, розслідують за статтями "Замах на кримінальне правопорушення" та "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом".

Поліцейські встановлюють причетних. Санкція статті про пошкодження майна — позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.