НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Кіровоградщині біля будівлі ТЦК кинули "коктейлі Молотова"
ВійськкоматКРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

На Кіровоградщині біля будівлі ТЦК кинули "коктейлі Молотова"

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
коктейль молотова
Коктейль Молотова. Фото: Суспільне Миколаїв

У місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області невідомі кинули два "коктейлі Молотова" біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Подія сталась 24 березня. Інформацію Суспільному підтвердила 27 березня речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

"Близько 23:30 невідомі кинули на території біля будівлі районного ТЦК дві пляшки з легкозаймистою сумішшю. Загорання ліквідували співробітники установи самостійно. Пошкодження будівлі відсутні, ніхто не травмувався".

Подію, сказала, розслідують за статтями "Замах на кримінальне правопорушення" та "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом".

Поліцейські встановлюють причетних. Санкція статті про пошкодження майна — позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Мобілізація на Полтавщині
На Полтавщині ТЦК звернулися до поліції, аби близько 30 тисяч людей доставити до військкоматів
Боєць 10 гірсько-штурмової бригади з Івано-Франківщини після поранення служить в ТЦК
Воював під Іловайськом та Бахмутом. Як боєць 10 гірсько-штурмової бригади з Івано-Франківщини служить в ТЦК
учасники бойових дій у ТЦК
Стало відомо, скільки працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення на Буковині, є учасниками бойових дій
Судове засідання в Черкасах
Не з'явився до ТЦК: черкащанин відсидить три роки у в'язниці
На початок