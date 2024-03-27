НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Херсонщині реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг для ветеранів та рідних загиблих бійців
Ветерани ЗСУАРМІЯМІСЦЕВА ВЛАДАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Херсонщині реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг для ветеранів та рідних загиблих бійців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Музиківському ЦНАПі Херсонської області реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг у форматі "єдиного вікна" для ветеранів та рідних загиблих військових.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як розповів Прокудін, усі необхідні довідки вони можуть отримати в одному місці.

"Підтримка наших захисників — важливе питання. Сьогодні мав зустріч з представниками ветеранської спільноти регіону. Обговорили надання психологічної допомоги воїнам. Основне завдання — допомогти військовим ментально повернутися з війни. Також маємо на Херсонщині й інші проєкти, які допоможуть поліпшити впровадження ветеранської політики", — говорить він.

Як каже керівник ОВА, у планах впровадження подібного сервісу і в інших громадах Херсонщини. Крім цього, працюють й над тим, щоб в Херсоні з'явився ветеранський хаб.

"Це місце має бути центром, в якому поранені воїни зможуть отримувати необхідні реабілітаційні послуги", — каже Прокудін.

Раніше ГУ ДСНС України в Херсонській області повідомило, що від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонщини піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Ветеранський простір у Ніжині
У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати
Олександр Головатий, який втратив на війні ноги, відкрив власну справу у Черкасах
"Треба продовжувати жити": військовий, який втратив ноги, відкрив власну справу у Черкасах
Тренування в "Акварені"
У полтавській "Акварені" провели відкрите тренування для ветеранів та військовослужбовців
Руслан Черевань
У Сумській МВА представили нового позаштатного радника Руслана Череваня: що про нього відомо
На початок