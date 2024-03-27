Щодня комунальники виходять на вулиці Херсона: прибирають стихійні сміттєзвалища, зупинки громадського транспорту, зелені й пішохідні зони, вивозять тверді побутові відходи та ліквідовують наслідки російських обстрілів. У комунальному підприємстві "Парки Херсона" зараз — 220 людей. Як вони працюють просто неба, під постійними ударами з боку армії РФ, комунальники розповіли Суспільному.

У житловому кварталі Херсона триває обрізка дерев. Гілки відразу відправляються у подрібнювач, а тріски вивозять на полігон.

Працівники КП "Парки Херсона" обрізають дерева, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Юрій працює у "Парках Херсона" другий рік, знайшов роботу за оголошенням. Говорить, що бригада не один раз потрапляла під російські обстріли.

"Прилітають поряд снаряди, буває й таке. Ну так і вдома можуть попасти, у квартиру. У нас перед будинком люди сиділи, вбило трьох. А що робити? Боятись? А працювати треба ж", — каже Юрій.

Працівники КП "Парки Херсона" відправляють спиляні гілки у подрібнювач, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Кожен з майстрів має свій алгоритм дій під час обстрілів російської армії, говорить інженер підприємства Володимир Петрайтіс. Комунальники забезпечені шоломами та бронежилетами. Втім, за його словами, це не завжди рятує.

"Основне завдання – зберегти людей. Тому спершу – сховав людей, потім – відвів в укриття. У нас є бронежилети, каски, але як показує практика, добре, що вони є, але… Знаєте, у нас був випадок, загинув наш працівник, не допоміг бронежилет. Торік сталось. Косили траву, сезонні роботи. На жаль, "Град" прилетів дуже близько", — розповів Володимир.

Працівники КП "Парки Херсона" прибирають сміття на одній з площ міста, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Працівниця «Парків Херсона» Лариса Лисенко говорить, коли обстрілюють, ховаються в укриттях.

"В укриттях, які стоять у нас на зупинках, ховаємось. Десь під будинками. Страшно, але працювати треба", — каже Лариса.

Комунальники обрізають кущі на одній з херсонських площ. Інші – згрібають опале листя і розбирають стихійне звалище. Одночасно на кількох локаціях працюють більше сотні робітників "Парків Херсона".

" Якщо гримить, гудить, летить, то притискаємось до стін. Я фаталістка, вважаю, що якщо судилось, то судилось. Але я оптимістка і думаю, що я виживу", — говорить працівниця комунального підприємства Анастасія Кондратенко.

Працівниця КП "Парки Херсона" Анастасія Кондратенко прибирає наслідки обстрілів, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Крім прибирання міських вулиць, площ і парків, комунальники спільно з іншими організаціями майже щодня ліквідовують наслідки російських ударів.

"Ми займаємось всім спектром благоустрою: це прибирання зелених зон, вивіз сміття, також закриваємо вікна плитами OSB і займаємось ліквідацією наслідків "прильотів" спільно з іншими комунальними підприємствами", — розповів інженер комунального підприємства "Парки Херсона" Володимир Петрайтіс.

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