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"Страшно, але працювати треба". Як під постійними обстрілами працюють херсонські комунальники
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"Страшно, але працювати треба". Як під постійними обстрілами працюють херсонські комунальники

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Щодня комунальники виходять на вулиці Херсона: прибирають стихійні сміттєзвалища, зупинки громадського транспорту, зелені й пішохідні зони, вивозять тверді побутові відходи та ліквідовують наслідки російських обстрілів. У комунальному підприємстві "Парки Херсона" зараз — 220 людей. Як вони працюють просто неба, під постійними ударами з боку армії РФ, комунальники розповіли Суспільному.

У житловому кварталі Херсона триває обрізка дерев. Гілки відразу відправляються у подрібнювач, а тріски вивозять на полігон.

"Страшно, але працювати треба". Як під постійними обстрілами працюють херсонські комунальники
Працівники КП "Парки Херсона" обрізають дерева, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Юрій працює у "Парках Херсона" другий рік, знайшов роботу за оголошенням. Говорить, що бригада не один раз потрапляла під російські обстріли.

"Прилітають поряд снаряди, буває й таке. Ну так і вдома можуть попасти, у квартиру. У нас перед будинком люди сиділи, вбило трьох. А що робити? Боятись? А працювати треба ж", — каже Юрій.

"Страшно, але працювати треба". Як під постійними обстрілами працюють херсонські комунальники
Працівники КП "Парки Херсона" відправляють спиляні гілки у подрібнювач, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Кожен з майстрів має свій алгоритм дій під час обстрілів російської армії, говорить інженер підприємства Володимир Петрайтіс. Комунальники забезпечені шоломами та бронежилетами. Втім, за його словами, це не завжди рятує.

"Основне завдання – зберегти людей. Тому спершу – сховав людей, потім – відвів в укриття. У нас є бронежилети, каски, але як показує практика, добре, що вони є, але… Знаєте, у нас був випадок, загинув наш працівник, не допоміг бронежилет. Торік сталось. Косили траву, сезонні роботи. На жаль, "Град" прилетів дуже близько", — розповів Володимир.

"Страшно, але працювати треба". Як під постійними обстрілами працюють херсонські комунальники
Працівники КП "Парки Херсона" прибирають сміття на одній з площ міста, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Працівниця «Парків Херсона» Лариса Лисенко говорить, коли обстрілюють, ховаються в укриттях.

"В укриттях, які стоять у нас на зупинках, ховаємось. Десь під будинками. Страшно, але працювати треба", — каже Лариса.

Комунальники обрізають кущі на одній з херсонських площ. Інші – згрібають опале листя і розбирають стихійне звалище. Одночасно на кількох локаціях працюють більше сотні робітників "Парків Херсона".

" Якщо гримить, гудить, летить, то притискаємось до стін. Я фаталістка, вважаю, що якщо судилось, то судилось. Але я оптимістка і думаю, що я виживу", — говорить працівниця комунального підприємства Анастасія Кондратенко.

"Страшно, але працювати треба". Як під постійними обстрілами працюють херсонські комунальники
Працівниця КП "Парки Херсона" Анастасія Кондратенко прибирає наслідки обстрілів, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Крім прибирання міських вулиць, площ і парків, комунальники спільно з іншими організаціями майже щодня ліквідовують наслідки російських ударів.

"Ми займаємось всім спектром благоустрою: це прибирання зелених зон, вивіз сміття, також закриваємо вікна плитами OSB і займаємось ліквідацією наслідків "прильотів" спільно з іншими комунальними підприємствами", — розповів інженер комунального підприємства "Парки Херсона" Володимир Петрайтіс.

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