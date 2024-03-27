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На Оболоні частково обмежать рух через будівництво шляхопроводу
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На Оболоні частково обмежать рух через будівництво шляхопроводу

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розв'язка на оболоні
Будівництво розв'язки на столичній Оболоні. Фото: КМДА

Із 28 березня до 15 квітня в столиці на вулиці Богатирській діятимуть тимчасові обмеження в русі транспорту.

Про це попереджає "Київавтодор".

Зміни руху пов'язані з оздоблювальними роботами, які виконуватимуть під час будівництва шляхопроводу.

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Схема руху. Фото: КМДА

Об'їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною.

Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць здійснюватиметься без змін.

Що відомо про будівництво нової розв'язки на Оболоні

У березні 2023 року стало відомо, що в Києві на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Києві планується будівництво дворівневої розв'язки типу "неповний лист конюшини".

Довжина основного проїзду становитиме близько трьох кілометрів. На шляхопроводі буде 6 смуг руху для авто і велосипедні доріжки. Також облаштують новий підземний перехід.

У липні почали встановлювати опорні конструкції. Місцева влада очікує, що реконструкція збільшить пропускну спроможність та зменшить затори на Оболоні.

Міський голова Кличко обіцяє, що до кінця квітня відкриють проїзд через новозбудований шляхопровід по вул. Полярній.

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