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До кінця квітня в Києві відкриють проїзд через новозбудований шляхопровід по вул. Полярній — Кличко
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До кінця квітня в Києві відкриють проїзд через новозбудований шляхопровід по вул. Полярній — Кличко

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Кличко: до травня на Оболоні в Києві відкриють рух через нову розв'язку на вул. Полярній
Будівництво транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської і Полярної, Київ, 23 березня 2024 р. Фото: Скріншот з відео Віталій Кличко/Telegram

На Оболоні в Києві триває будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиць Богатирської і Полярної. Упродовж квітня рух по вул. Полярній планують запустити новим шляхопроводом.

Про це повідомив у своєму Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, роботи на цьому об’єкті інфраструктури тривають цілодобово і без вихідних. На мосту встановили бетонні плити і готуються до монтажу огорожі.

Як зазначив міський голова, до травня планується відкрити рух авто шляхопроводом по вулиці Полярній через Богатирську. А до кінця серпня столична влада має намір повністю ввести в експлуатацію нову транспортну розв'язку. До того часу там мають завершити всі будівельні роботи і відкрити рух по мосту зі з'їздами.

Що відомо про будівництво нової розв'язки на Оболоні

У березні 2023 року стало відомо, що в Києві на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Києві планується будівництво дворівневої розв'язки типу "неповний лист конюшини".

Довжина основного проїзду становитиме близько трьох кілометрів. На шляхопроводі буде 6 смуг руху для авто і велосипедні доріжки. Також облаштують новий підземний перехід.

У липні почали встановлювати опорні конструкції. Місцева влада очікує, що реконструкція збільшить пропускну спроможність та зменшить затори на Оболоні.

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