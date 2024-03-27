В Ужгороді суд взяв під варту 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті до смерті співмешканця свої матері.
Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.
За словами речниці прокуратури, конфлікт між чоловіками стався, коли вони разом розпивали алкогольні напої.
"Нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові, а коли той впав — наніс ще удари ногами в груди. Від одержаних травм і переломів чоловік помер на місці інциденту", — розповіла Катерина Хижняк.
34-річному чоловіку правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого КК України. Суд взяв його під варту без права на заставу.
"Якщо вину підозрюваного доведуть, йому може загрожувати ув’язнення строком до 10 років", — додала речниця прокуратури.
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