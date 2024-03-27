НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Закарпатті суд взяв під варту 34-річного чоловіка за підозрою в смертельному побитті співмешканця матері
ВБИВСТВОКРИМІНАЛСудРегіони

На Закарпатті суд взяв під варту 34-річного чоловіка за підозрою в смертельному побитті співмешканця матері

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Суд взяв під варту
Суд взяв під варту 34-річного чоловіка за підозрою в смертельному побитті співмешканця матері. Фото ілюстративне: Pexels

В Ужгороді суд взяв під варту 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті до смерті співмешканця свої матері.

Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За словами речниці прокуратури, конфлікт між чоловіками стався, коли вони разом розпивали алкогольні напої.

"Нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові, а коли той впав — наніс ще удари ногами в груди. Від одержаних травм і переломів чоловік помер на місці інциденту", — розповіла Катерина Хижняк.

34-річному чоловіку правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого КК України. Суд взяв його під варту без права на заставу.

"Якщо вину підозрюваного доведуть, йому може загрожувати ув’язнення строком до 10 років", — додала речниця прокуратури.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
На Чернігівщині росіяни розстріляли подружжя Проданів
"Мамо, нас постріляли": як два роки тому росіяни вбили подружжя з села Припутні, що на Чернігівщині
засуджений адвокат
На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
У Нововолинську онук вбив 94-річну пенсіонерку
Онук переховувався два дні: в поліції розповіли подробиці вбивства 94-річної волинянки
Луцьке СІЗО
За підозрою у вбивстві 94-річної волинянки затримали її онука
На початок