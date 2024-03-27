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Федоров сказав, скільки автівок уже продали через "Дію" за 3 місяці
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Федоров сказав, скільки автівок уже продали через "Дію" за 3 місяці

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Михайло Федоров Мінцифри
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Олександр Магула/Суспільне

За три місяці купівель-продажів авто через "Дію" послугою скористалися понад 30 тисяч разів. 262 авто не дозволили продати, заборонили перереєструвати 510 машин.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"30+ тисяч купівель-продажів авто через Дію. Вже понад три місяці українці можуть продати чи купити машину, мотоцикл або мопед, просто сидячи вдома", — повідомив міністр.

Водночас угода блокується в "Дії", якщо та чи інша машина перебуває в розшуку, під арештом, її вкрали або якщо її намагається продати людина, яка перебуває в розшуку чи має підроблені документи. Усе це автоматично перевіряє реєстр транспортних засобів.

За даними Мінцифри, упродовж трьох місяців роботи послуги "Дія" не дозволила:

  • продати 2 викрадені авто;
  • продати 241 арештоване авто;
  • продати 19 авто, які в розшуку;
  • перереєструвати 510 авто, бо власник або покупець був у розшуку Нацполіції.

Купівля-продаж авто в "Дії"

Про можливість купівлі-продажу автівок у застосунку державних послуг "Дія" вперше повідомив президент Володимир Зеленський на Diia Summit 2023 у грудні.

Він тоді сказав, що за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Керівник із розвитку е-послуг у Мінцифрі Мстислав Банік пізніше уточнив, що ця послуга стосуватиметься вторинного ринку і першого продажу автомобіля за рік. Для перепродувачів, які спеціалізуються на постійній купівлі-продажу автомобілів, послуга не буде доступна.

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