Федоров анонсував новинки у "Дії": що відомо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці зможуть отримати доступ до "Кабінету пацієнта" в застосунку "Дія".

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Найближчим часом ми запустимо "Кабінет пацієнта" і медичні push-повідомлення в "Дії". Це важливо з погляду збереження персональних даних в медичній системі", — зазначив Федоров.

Міністр нагадав, що нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн. Окрім цього, незабаром у додатку може з'явитися можливість розмитнення авто.

"Послуги для ветеранів — ми над цим активно працюємо. І "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Це все, що ми невдовзі запустимо", — додав посадовець.