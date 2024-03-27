НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Чернігівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками
ПОЛІЦІЯНаркотикиКРИМІНАЛГРОШІРегіони

На Чернігівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наркотики, Чернігів, Прилуки, гроші, кримінал
Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Поліція Чернігівської області

На Чернігівщині поліцейські затримали 32-річного та 21-річного жителів Прилук, яких підозрюють у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області на своєму сайті.

В ході слідства правоохоронці виявили, як 32-річний чоловік збував канабіс.

На Чернігівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками
32-річний підозрюваний у торгівлі наркотиками. Поліція Чернігівської області

Також правоохоронці затримали та провели обшук в будинку 21-річного прилучанина, якого підозрюють у розповсюдженні психотропів.

"Виявили та вилучили зіп-пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на канабіс та зіп-пакети з кристалоподібною речовиною, що схожа на психотропи "Альфа-PVP", а також електронні ваги та гроші", — йдеться у повідомленні.
Наркотики, гроші, Прилуки, Чернігівщина
21-річний прилучанин, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Поліція Чернігівської області

Наркотики, поліція, Чернігівщина, гроші
Вилучені поліцією наркотичні речовини. Поліція Чернігівської області

Вилучене, поліція направила на проведення експертних досліджень.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

На Чернігівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками
Вилучені поліцією наркотичні речовини. Поліція Чернігівської області

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Телефон
Казав, що підірве квартиру родичів: черкасця судитимуть за неправдиве повідомлення
Меморіальний комплекс загиблим захисникам України у Козятині
Крадіжка з Меморіального комплексу: жителю Вінниччини загрожує до 7 років за ґратами
У Світловодську на Кіровоградщині чоловік скоїв самогубство
На Кіровоградщині чоловік відібрав зброю у поліцейського і скоїв самогубство
На Черкащині 17-річний хлопець втік з дому
Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція
На початок