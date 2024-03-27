На Чернігівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками

На Чернігівщині поліцейські затримали 32-річного та 21-річного жителів Прилук, яких підозрюють у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області на своєму сайті.

В ході слідства правоохоронці виявили, як 32-річний чоловік збував канабіс.

32-річний підозрюваний у торгівлі наркотиками. Поліція Чернігівської області

Також правоохоронці затримали та провели обшук в будинку 21-річного прилучанина, якого підозрюють у розповсюдженні психотропів.

"Виявили та вилучили зіп-пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на канабіс та зіп-пакети з кристалоподібною речовиною, що схожа на психотропи "Альфа-PVP", а також електронні ваги та гроші", — йдеться у повідомленні.

21-річний прилучанин, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Поліція Чернігівської області

Вилучені поліцією наркотичні речовини. Поліція Чернігівської області

Вилучене, поліція направила на проведення експертних досліджень.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вилучені поліцією наркотичні речовини. Поліція Чернігівської області

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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