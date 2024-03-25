На Чернігівщині затримали чотирьох жителів Талалаївської громади, яких підозрюють у тому, що вони систематично виготовляли та збували у роздріб на території області психотропні речовини. Також у затриманих знайшли зброю. 23 березня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті.
Як йдеться у повідомленні, в ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у підозрюваних загалом понад півтори сотні грамів білого порошку, схожого на амфетамін, засоби його кустарного виробництва та фасування, гроші від реалізації забороненої речовини. А також рослинну речовину, схожу на канабіс, п’ять ручних гранат з чотирма запалами до них, гранатометний постріл, понад 250 набоїв до автоматичної стрілецької зброї та інші речові докази.
За даними поліції, щомісячний прибуток членів групи від їхньої незаконної діяльності перевищував 150 тисяч гривень.
Усім чотирьом затриманим правоохоронці повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, в тому числі в особливо великому розмірі (стаття 307 Кримінального кодексу України).
Санкція статті у цьому випадку передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев’яти до 12-ти років з конфіскацією майна.
Також правоохоронці розслідують кримінальні провадження за статтею 311 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин) та за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
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