На Чернігівщині затримали чотирьох жителів Талалаївської громади, яких підозрюють у тому, що вони систематично виготовляли та збували у роздріб на території області психотропні речовини. Також у затриманих знайшли зброю. 23 березня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, в ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у підозрюваних загалом понад півтори сотні грамів білого порошку, схожого на амфетамін, засоби його кустарного виробництва та фасування, гроші від реалізації забороненої речовини. А також рослинну речовину, схожу на канабіс, п’ять ручних гранат з чотирма запалами до них, гранатометний постріл, понад 250 набоїв до автоматичної стрілецької зброї та інші речові докази.

Вилучений у підозрюваних білий порошок, схожий на амфетамін. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Речові докази, вилучені у підозрюваних. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Вилучені у підозрюваних гроші. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Вилучений у підозрюваних пістолет. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Набої та гранати, вилучені у затриманих. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Гранатометний постріл, вилучений у підозрюваних. ФОТО: Поліція Чернігівської області

За даними поліції, щомісячний прибуток членів групи від їхньої незаконної діяльності перевищував 150 тисяч гривень.

Усім чотирьом затриманим правоохоронці повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, в тому числі в особливо великому розмірі (стаття 307 Кримінального кодексу України).

Санкція статті у цьому випадку передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев’яти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Також правоохоронці розслідують кримінальні провадження за статтею 311 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин) та за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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