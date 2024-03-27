70 пасок захисникам на фронт відправили учні Руськокомарівського ліцею Закарпатської області. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Лариса Сарваш.
За словами Лариси Сарваш, паски для захисників учні Руськокомарівського ліцею відправляють другий рік поспіль.
"Торік ми паски пекли самі, разом з учнями школи. В цьому році сталося так, що ми звернулися за допомогою до пекарні "Святої Агати" в селищі Середнє, які допомогли нам спекти пасочки. Саме ними ми хочемо подякувати кожному захиснику, кожному воїну, кожному синові, кожному чоловікові, кожному братові, мамі, сестрі за те, що зараз вони з автоматами в руках захищають кожного з нас: мене, вас, наших діток, разом до Перемоги, мирного нам всім неба", — розповідає Лариса Сарваш.
Окрім пасок, для захисників школярі приготували також малюнки та обереги. Другокласниця Соломія Паллаг розповідає, що вона зробила для воїнів оберіг у вигляді підкови.
"Ми зробили його з квасолі, з перчика, з цибулі, з часнику, з колосків. Колоски, щоб нагадували про наш дім, щоб вони повернулися живими. Я вдячна, що ми можемо святкувати Пасху вдома і хочемо їм відправити всі ці пасочки", — каже Соломія Паллаг.
Паски для захисників. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова
"Я написала нашим воїнам-захисникам в листі, за те, що я хочу дуже подякувати за те, що я можу жити спокійним мирним життям, за те, що до мене не дійшла війна. Я хочу їм побажати здоров’я, щастя й найскорішого закінчення війни", — додала учениця 7-го класу Вікторія Ізганич.
Паски захисникам на фронт відвезуть волонтери, розповів голова громадської організації "Щит і Меч" Олександр Панцулич.
"Вони поїдуть на 534 окремий інженерно-саперний батальйон, який зараз виконує своє завдання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Хлопці будуть дуже вдячні. Дуже добре, коли є такі проєкти, коли школи запроваджують, коли діти своїми руками роблять і допомагають і передають хлопцям. Хлопці, які на фронті, розуміють, що вони борються за дітей і тил в них є. Дітки це наше майбутнє, я сам як військовий, який воював починаючи з 2014 року і дотепер, ми завжди очікували від дітей приходили посилочки. Це було набагато важливіше, чим коли нам надавали зброю чи щось. Це підтримує дух воїнів", — зазначив Олександр Панцулич.
Паски для захисників. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова
Загалом учні Руськокомарівського ліцею відправили захисникам на фронт 70 пасок.
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