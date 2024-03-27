НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В музей на Волині передали вироблену у Німеччині глиняну черепицю
МУЗЕЇКУЛЬТУРАРегіони

В музей на Волині передали вироблену у Німеччині глиняну черепицю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Ковельський музей передали глиняну антикварну черепицю
Глиняна черепиця, яку передали у Ковельський історичний музей, березень 2024. Ковельський історичний музей

В експозиції Ковельського історичного музею з'явився новий експонат — черепиця-дахівка з клеймом німецького заводу, яки закрився понад 30 років тому.

Як повідомила головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз, черепицю було знайдено на горищі будинку по вулиці Миколайчука у Ковелі. Знахідку приніс місцевий житель Богдан Лукашук.

Зі слів Мирослави Мороз, черепиця була вироблена у Німеччині на цегельному заводі EISENACH в місті Айзенаху на заході Тюрингії, де колись були відкриті родовища глини.

Музейники встановили, що антикварна "євродахівка" була вироблена на початку XX ст. Ймовірно, каже головна зберігачка фондів, її привезли у Ковель з Німеччини після Другої світової війни.

"Зруйновані під час воєнних дій будинки у німецьких містах розбиралися і цеглу та черепицю вивозили на територію СРСР для відновлення населених пунктів. І ці роботи виконувалися у Ковелі полоненими німцями", — зазначила Мирослава Мороз.

Музейники також додали, що цегельний завод, де була виготовлена ця черепиця, закрився у 1990 році.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Національний музей історії України отримав кам'яну плиту з зображенням Святого воїна
Національний музей історії України отримав давньоруську пам'ятку з образом "Святого воїна", врятовану від продажу
Музей Соломії Крушельницької
У Львові оцифрують понад 25 тисяч експонатів музею Соломії Крушельницької
повстанські листівки
Сільський музей на Тернопільщині поповнився листівками повстанців
Художньому музею лучанка подарувала дві картини Олександра Байдукова
"Хай служать громаді": лучанка подарувала музею на Волині дві картини художника Олександра Байдукова
На початок