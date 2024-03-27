Британія закликає ЄС не обмежувати торгівлю з Україною

Велика Британія закликає Європейський союз не запроваджувати обмеження на торгівлю з Україною.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

"Велика Британія вчинила правильно, продовживши безтарифний і неквотований імпорт з України більшості товарів ще на 5 років. Британія закликає Європу наслідувати її приклад і захистити свободу і демократію від вторгнення диктатора Путіна в суверенну Україну", — написав він у Twitter.

Як пише The Financial Times, Франція і Париж хочуть посилити обмеження імпорту агропродукції з України.

Посли всіх 27 країн ЄС збираються зустрітися 27 березня, щоб завершити угоду з Україною щодо імпорту сільськогосподарської продукції. Попередня угода минулого тижня вже передбачала скорочення українського імпорту на суму понад 400 мільйонів євро протягом наступного року, якщо Київ не зможе знайти альтернативні ринки.

Франко-польська пропозиція зменшить імпорт ще на 800 мільйонів євро, оскільки додасть українські зернові до списку обмеженого імпорту та посилить обмеження на птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, крупу та мед.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський сказав Financial Times, що додаткові обмеження, які є предметом запеклих дебатів в ЄС та покликані заспокоїти розлючених фермерів, вдарять по доходах України та"підвищать ризик, що війна затягнеться".

Що відомо про спрощену торгівлю України з Британією

У травні 2022 року Велика Британія скасувала всі мита згідно з Угодою про вільну торгівлю між Великою Британією та Україною до березня 2024 року. За цим прецедентом послідували подібні ініціативи з боку ЄС та інших партнерів.

8 лютого 2024 року уряд Великої Британії продовжив безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. Це зобов’язання є частиною зусиль Лондона щодо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії, яке порушило ланцюжки постачання та транспортні шляхи, вплинуло на експорт товарів з України.

Що відомо про спрощену торгівлю України з ЄС

На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.