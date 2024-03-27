Страйк працівників КАТП-1628: чи очікувати робітникам премій

Частина працівників комунального підприємства "КАТП-1628" підписали колективне звернення, у якому вказували не недостатнє фінансове заохочення їхньої праці. Нині керівництво підприємства з профспілками подаватимуть звернення про підняття тарифу на послуги або ж про компенсацію витрат на премії працівникам з міського чи обласного бюджету.
Про це Суспільному повідомив керівник КАТП 1628 Олександр Максименко.
У березні працівники "КАТП-1628" попередили керівництво та міську раду про можливий страйк і підписали відповідне звернення. Одна зі скарг стосувалася недостатнього преміювання за збільшені обсяги роботи. Керівник комунального підприємства Олександр Максименко розповів, чому комунальників стали менше заохочувати:
"У нас ситуація така склалась, що нам тарифу до нового року ще більш-менш вистачало, щоб заохочувати людей і видавати їм премії. З 1 січня (2024-го року – ред.) піднялася мінімальна заробітна плата на 7-8 відсотків, і люди почали отримувати основний оклад трошки вищий. Але через те, що сміття стало більше за об’ємом, ми зараз вивозимо на 25-30% більше за норму, у нас люди працюють з 7-ї ранку до 7-ї вечора. Це вимушений захід, через те, що сміття багато, і ми намагаємось зробити місто чистим".
Також працівників не задовольнили нові умови праці з підвищеним контролем за витратами палива, розповів Олександр Максименко:
"На жаль, були не популярні заходи: встановлювали GPS-трекери, щоб встановити контроль на лінії, щоб не було крадіжок (палива – ред.) з автотранспорту, щоб зекономити гроші. Ми встановили жорсткий контроль за цим, понаднормові урізали тощо. Люди зробили колективну заяву, щоб їх преміювали, заохотили. У них було розуміння, коли вони підписували такий лист, що міськрада надасть гроші, щоб адміністрація могла їх заохочувати преміями. Таким чином з’явився цей лист".
Як пояснив Олександр Максименко, керівництво комунального підприємства веде перемовини з профспілками. Поки що розробили два шляхи вирішення проблеми недостатнього преміювання працівників. Перший – підвищення тарифів.
"Ми готуємо листа до міськради на підняття тарифу до обґрунтованого. У нас зараз 25 (гривень – ред.), а буде, можливо, 30, 32 чи 35. Зараз наші економісти прораховують цей тариф на місяць. Це менше за пляшку молока".
Також профспілки подадуть колективну заяву до органів місцевого самоврядування з проханням компенсувати витрати на премії з міського чи обласного бюджету.
"У нас у місті приблизно 52 тисячі осіб, які стоять на обліку в ЦНАПі, вони також формують сміття. Ці гроші до КАТП не надходять, на жаль. Це приблизно 16-18 мільйонів гривень, яких не вистачає якраз на премії. Тому ми подаємо таку колективну заяву від профспілок обласної і місцевої для того, щоб знайшли нам такі гроші, щоб ми вирівняли ситуацію на підприємстві".
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