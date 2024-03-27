Страйк працівників КАТП-1628: чи очікувати робітникам премій

Частина працівників комунального підприємства "КАТП-1628" підписали колективне звернення, у якому вказували не недостатнє фінансове заохочення їхньої праці. Нині керівництво підприємства з профспілками подаватимуть звернення про підняття тарифу на послуги або ж про компенсацію витрат на премії працівникам з міського чи обласного бюджету.

Про це Суспільному повідомив керівник КАТП 1628 Олександр Максименко.

У березні працівники "КАТП-1628" попередили керівництво та міську раду про можливий страйк і підписали відповідне звернення. Одна зі скарг стосувалася недостатнього преміювання за збільшені обсяги роботи. Керівник комунального підприємства Олександр Максименко розповів, чому комунальників стали менше заохочувати:

"У нас ситуація така склалась, що нам тарифу до нового року ще більш-менш вистачало, щоб заохочувати людей і видавати їм премії. З 1 січня (2024-го року – ред.) піднялася мінімальна заробітна плата на 7-8 відсотків, і люди почали отримувати основний оклад трошки вищий. Але через те, що сміття стало більше за об’ємом, ми зараз вивозимо на 25-30% більше за норму, у нас люди працюють з 7-ї ранку до 7-ї вечора. Це вимушений захід, через те, що сміття багато, і ми намагаємось зробити місто чистим".

Також працівників не задовольнили нові умови праці з підвищеним контролем за витратами палива, розповів Олександр Максименко:

"На жаль, були не популярні заходи: встановлювали GPS-трекери, щоб встановити контроль на лінії, щоб не було крадіжок (палива – ред.) з автотранспорту, щоб зекономити гроші. Ми встановили жорсткий контроль за цим, понаднормові урізали тощо. Люди зробили колективну заяву, щоб їх преміювали, заохотили. У них було розуміння, коли вони підписували такий лист, що міськрада надасть гроші, щоб адміністрація могла їх заохочувати преміями. Таким чином з’явився цей лист".

Комунальники вимагають збільшення платні. Фото: Суспільне Полтава

Як пояснив Олександр Максименко, керівництво комунального підприємства веде перемовини з профспілками. Поки що розробили два шляхи вирішення проблеми недостатнього преміювання працівників. Перший – підвищення тарифів.

"Ми готуємо листа до міськради на підняття тарифу до обґрунтованого. У нас зараз 25 (гривень – ред.), а буде, можливо, 30, 32 чи 35. Зараз наші економісти прораховують цей тариф на місяць. Це менше за пляшку молока".

Також профспілки подадуть колективну заяву до органів місцевого самоврядування з проханням компенсувати витрати на премії з міського чи обласного бюджету.

"У нас у місті приблизно 52 тисячі осіб, які стоять на обліку в ЦНАПі, вони також формують сміття. Ці гроші до КАТП не надходять, на жаль. Це приблизно 16-18 мільйонів гривень, яких не вистачає якраз на премії. Тому ми подаємо таку колективну заяву від профспілок обласної і місцевої для того, щоб знайшли нам такі гроші, щоб ми вирівняли ситуацію на підприємстві".

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