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Стихійні сміттєзвалища у Полтаві: чи встигають комунальники вивозити непотріб
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Стихійні сміттєзвалища у Полтаві: чи встигають комунальники вивозити непотріб

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Прибирання сміття. Полтава. 2024
Прибирання сміття у Полтаві. Березень 2024. Суспільне Полтава

У Полтаві працівники комунального підприємства "КАТП-1628" почали прибирати стихійні сміттєзвалища, які утворюються біля контейнерів зі сміттям. Задля цього залучили 10 комбінованих дорожніх машин та навантажувачі.

Про це 26 березня під час виїзного брифінгу розповів начальник "КАТП-1628" Олександр Максименко.

За його словами, неподалік сміттєвих контейнерів люди залишають обрізані гілки дерев, будівельне сміття, старі меблі та інше. Це все почали вивозити у рамках двомісячника чистоти.

"Гілки і частково сміття, яке зараз зносять, у тариф наш не входять. За це платить бюджет міста. Не у всіх є розуміння сортування сміття, і люди часто використовують негабаритне сміття разом із гіллям. Так само підкидують туди пакети зі сміттям побутовим. На жаль, це все перемішується. Коли ми забираємо контейнери, це коштує 25 гривень, а коли забираємо негабаритне сміття, тоді залучаємо великогабаритну техніку, навантажувачі, і це вже інші гроші зовсім".
Прибирання сміття у Полтаві
Прибирання сміття. Полтава. Суспільне Полтава

Полтавці можуть замовити вивіз великогабаритного сміття зі своїх домоволодінь. Ціна залежатиме від логістики та обсягу сміття, додав керівник комунального підприємства.

"У нас є "гаряча" лінія абонвідділу, можна зателефонувати. Ми надамо техніку, звичайно, за гроші", - розповів Олександр Максименко.
Комунальники вивозять сміття у Полтаві
Сміттєзвалище в Полтаві. Суспільне Полтава

Як повідомив Максименко, важливо сортувати сміття. Це, за його словами, пришвидшить роботу комунальників та зекономить бюджетні кошти.

"Будемо сортувати сміття по фракціях – нам легше буде його прибирати, подрібнювати. Негабаритне до негабаритного, ПЕТ до ПЕТ, поліетилен до поліетилену, папір до паперу, залишкове сміття до залишкового сміття".

Нині на підприємстві розробляють пояснювальні борди щодо сортування сміття, які потім розмістять на баках. Протягом двох місяців комунальники планують встановити на сміттєвих майданчиках міста ще 200 пластикових контейнерів, які були закуплені у кінці минулого року. Або ж замінити ними старі.

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