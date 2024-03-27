У Кіровоградській області п'ятеро військових можуть безкоштовно отримати квартиру. Подати заявку мають право поранені бійці або з інвалідністю, які не мають власного житла.

Про це Суспільному розповів Микола Козловський. Він є директором благодійного фонду "Фортечний", через який допомагають військовим, і керівником фірми-забудовника.

За його словами, будівництво шестиповерхівки почали восени 2022-го року. Військовим пропонують однокімнатні квартири.

"У цьому помешканні є кухня 8,6 квадратних метрів. Достатньо простора вбиральня, комора і основна кімната. Загальна площа квартири – 36,5 квадратних метрів".

Подати заявку і взяти участь у розіграші однієї з п’яти квартир в новобудові можуть військові з Кіровоградської області, після поранення або з інвалідністю, які не мають власного житла, пояснив директор фонду.

Загальна площа однокімнатної квартири, які безкоштовно отримають військові, 36,6 квадратних метрів. Суспільне Кропивницький

Всього в будинку – 41 квартира. Є підвальне приміщення для укриття. При будівництві враховували потреби людей з інвалідністю.

"Ми на 100% повністю забезпечуємо вільний доступ до помешкання. Зокрема, з нульового поверху людина може дістатись на будь-який поверх до своєї квартири ліфтом".

Директор благодійного фонду "Фортечний" Микола Козловський. Суспільне Кропивницький

Зі слів Миколи Козловського, помешкання військові отримають безкоштовно.

"Наші бійці ризикують не тільки своїм життям, а й життям своєї родини, бо вони за них відповідальні. І тому, окрім того, що наші захисники отримують від держави, я ухвалив рішення – передати їм п'ять нових квартир".

При будівництві враховували потреби людей з інвалідністю. Суспільне Кропивницький

Які документи необхідні для подання заявки на участь у розіграші квартири, військові можуть дізнатись, звернувшись до благодійного фонду. Його створили влітку позаминулого року після повномасштабного вторгнення Росії для допомоги українцям під час війни і відбудови країни.

"Усю інформацію можна знайти на сайті благодійного фонду "Фортечний", а також у соціальних мережах фейсбук та інстаграм".

Шестиповерховий будинок розрахований на 41 квартиру. Суспільне Кропивницький

Завершити будівництво будинку планують у червні. Розіграш відбудеться у липні. Для прозорості його зроблять публічним.