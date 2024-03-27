НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Кропивницькому військові можуть отримати безкоштовно квартиру. Як подати заявку
БУДІВНИЦТВОЗСУВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАРегіони

У Кропивницькому військові можуть отримати безкоштовно квартиру. Як подати заявку

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Кіровоградській області п'ятеро військових можуть безкоштовно отримати квартиру. Подати заявку мають право поранені бійці або з інвалідністю, які не мають власного житла.

Про це Суспільному розповів Микола Козловський. Він є директором благодійного фонду "Фортечний", через який допомагають військовим, і керівником фірми-забудовника.

За його словами, будівництво шестиповерхівки почали восени 2022-го року. Військовим пропонують однокімнатні квартири.

"У цьому помешканні є кухня 8,6 квадратних метрів. Достатньо простора вбиральня, комора і основна кімната. Загальна площа квартири – 36,5 квадратних метрів".

Подати заявку і взяти участь у розіграші однієї з п’яти квартир в новобудові можуть військові з Кіровоградської області, після поранення або з інвалідністю, які не мають власного житла, пояснив директор фонду.

На Кіровоградщині військовим пропонують безкоштовні квартири. Як отримати
Загальна площа однокімнатної квартири, які безкоштовно отримають військові, 36,6 квадратних метрів. Суспільне Кропивницький

Всього в будинку – 41 квартира. Є підвальне приміщення для укриття. При будівництві враховували потреби людей з інвалідністю.

"Ми на 100% повністю забезпечуємо вільний доступ до помешкання. Зокрема, з нульового поверху людина може дістатись на будь-який поверх до своєї квартири ліфтом".
Директор благодійного фонду "Фортечний" Микола Козловський
Директор благодійного фонду "Фортечний" Микола Козловський. Суспільне Кропивницький

Зі слів Миколи Козловського, помешкання військові отримають безкоштовно.

"Наші бійці ризикують не тільки своїм життям, а й життям своєї родини, бо вони за них відповідальні. І тому, окрім того, що наші захисники отримують від держави, я ухвалив рішення – передати їм п'ять нових квартир".
У Кропивницькому військовим пропонують безкоштовні квартири. Як отримати
При будівництві враховували потреби людей з інвалідністю. Суспільне Кропивницький

Які документи необхідні для подання заявки на участь у розіграші квартири, військові можуть дізнатись, звернувшись до благодійного фонду. Його створили влітку позаминулого року після повномасштабного вторгнення Росії для допомоги українцям під час війни і відбудови країни.

"Усю інформацію можна знайти на сайті благодійного фонду "Фортечний", а також у соціальних мережах фейсбук та інстаграм".
На Кіровоградщині військовим пропонують безкоштовні квартири. Як отримати
Шестиповерховий будинок розрахований на 41 квартиру. Суспільне Кропивницький

Завершити будівництво будинку планують у червні. Розіграш відбудеться у липні. Для прозорості його зроблять публічним.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Будівельний паркан на місці поблизу міського озера, де планують збудувати церкву УГКЦ
"Кожен має право висловлювати позицію" — мер Франківська відреагував на петицію щодо будівництва церкви на березі озера
Протест проти будівництва церкви на березі озера у Франківську
"Мер вважає, що ВПО становлять загрозу християнству?" Будівництво церкви на березі озера у Франківську: нові подробиці
розв'язка на оболоні
На Оболоні частково обмежать рух через будівництво шляхопроводу
Будівництво церкви поблизу міського озера у Франківську
"Я повністю підтримую спорудження каплички на міському озері" — міський голова Франківська Руслан Марцінків
На початок