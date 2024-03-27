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У Бурштині на Івано-Франківщині відновили теплопостачання
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У Бурштині на Івано-Франківщині відновили теплопостачання

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У Бурштині на Франківщині відновили теплопостачання
У Бурштині відновили теплопостачання. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Бурштині на Івано-Франківщині 27 березня відновили теплопостачання в комунальних закладах та житлових будинках. Раніше у місті подали гарячу воду.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

"Сьогодні у місті запустили теплопостачання. Воду подали раніше", — сказав Василь Андрієшин.

Що відомо про обстріл об'єкта критичної інфраструктури

22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Поранення отримали дві людини.

Площа пожежі на вісьмох осередках об'єкта складала приблизно 900 м². Пожежу гасили 169 рятувальників за допомогою та 56 спецавтомобілів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через атаку РФ 22 на об'єкт інфраструктури.

Через російські обстріли тимчасово припинили теплопостачання та постачання гарячої води у Бурштині. У місті розгорнули десять пунктів обігріву, а в центральній міській лікарні встановили електричні обігрівачі.

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