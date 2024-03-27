Чотирьох військових із Львівщини посмертно нагородили орденами

Нагороди "За мужність" ІІІ ступеня отримали полеглі захисники з Червоноградського району Львівської області: Андрій Голиш, Сергій Коцік, Андрій Курій. Орденом "Хрест Героя" від 24 ОМБр імені короля Данила нагородили Кирила Колобова. Відзнаки сімʼям загиблих захисників вручив очільник Червоноградської міської ради Андрій Залівський.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Андрій Голиш – народився у селі Липина. Наприкінці лютого 2022 року став на захист Батьківщини. Командував взводом у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Загинув воїн 14 вересня 2022 року поблизу села Безіменне на Херсонщині. Йому було 45 років.

Сергій Коцік – червоноградець. Під час повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. Служив у військовій частині А0098. Загинув 26 листопада 2022 року поблизу села Бахмутське на Донеччині.

Андрій Курій – житель Червонограда. У час повномасштабного вторгнення служив у військовій частині А0224. Загинув військовослужбовець 1 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання. Йому було 29 років.

Кирило Колобов – червоноградець. У 2014-2016 роках брав участь в АТО. Обороняв населені пункти Луганщини – Сватове, Золоте, Попасна, Первомайськ, Лисичанськ. Під час повномасштабної війни Кирило продовжував захищати Батьківщину на Херсонському напрямку. Загинув 1 жовтня 2022 року у віці 37 років.