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За жорстоке поводження з цивільними у Херсоні росгвардійця можуть позбавити волі на 12 років — поліція
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За жорстоке поводження з цивільними у Херсоні росгвардійця можуть позбавити волі на 12 років — поліція

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Слідчі поліції Херсонської області завершили розслідування щодо 23-річного російського гвардійця і передали його справу до суду. Військовослужбовця РФ підозрюють у порушені законів та звичаїв війни — жорстокому поводженні із цивільними.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Поліцейські з’ясували, що під час окупації Херсона, 13 серпня 2022 року, стрілець військового підрозділу федеральної служби військ національної гвардії РФ, разом з іншими військовими із застосуванням фізичної сили затримали 28-річного власника однієї з міських кав’ярень. Підозрюваний особисто наніс потерпілому не менше десяти ударів кулаками в область тулуба. Після цього незаконно затриманого доставили до однієї з катівень, яку окупанти облаштували у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання, йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, викраденого ув’язнили в одній із камер ІТТ.

Чоловіка тримали в антисанітарних умовах, не давали їжі та води, били по голові, спині та іншим частинам тіла, застосовували електрошокер, приєднували до різних частин тіла дроти, через які пропускали електричний струм, вчиняли інші насильницькі дії, погрожували вбивством. Херсонця відпустили за 16 днів лише після того, як його дружина сплатила окупантам 100 тисяч гривень, повідомили в поліції.

Раніше 23-річному російському гвардійцю заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з жителями Херсона. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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