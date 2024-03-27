3144 дитини залишаються у прифронтових громадах Донеччини, а саме у Лиманській, Костянтинівській, Селидівській, Курахівській громадах. Серед них перебувають 23 дитини у населених пунктах Торецької і Курахівської громад, з яких передбачена примусова евакуація дітей.

Про це в ефірі "Єдині новини" повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у населених пунктах Торецької громади, де оголошена примусова евакуація дітей, лишаються 14 неповнолітніх, а у Курахівській громаді — 9 дітей.

Протягом 26 березня з регіону евакуювали 456 людей, з них 42 дитини, повідомили у поліції області.

Минулої доби армія РФ обстріляла Донеччину зі ствольної артилерії, керованими авіабомбами, балістичними ракетами, уточнив начальник ОВА.

"Бачимо таку динаміку, що люди повертаються. До повномасштабної війни в області було 1 млн 900 людей, а зараз 480 тисяч. В середньому від 1500 до 2500 разів ворог обстрілює Донеччину щодня", — сказав Вадим Філашкін.

Деякі люди повертаються у свої домогосподарства, переважно у приватні будинки, мотивуючи це тим, що треба доглядати за ділянкою, щось вирощувати на городі, бо настала весна, розповів очільник ОВА.

"Ми не пускаємо людей у населені пункти, які розташовані на лінії фронту, щоб туди заїжджали з дітками, оскільки були такі випадки, що завозили діточок у свої міста, такі як Торецька, Курахівська громада. Ми заборонили повертати туди дітей", — повідомив Філашкін.

З початку 2024 року чотирнадцять тисяч жителів Донецької області виїхали з регіону через небезпеку обстрілів. Станом на 7 березня лишалися в регіоні 514 тисяч людей, з них близько 41 тисяча — діти.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з Курахівської громади

7 березня у чотирьох населених пунктах Курахівської громади оголосили примусову евакуацію дітей із батьками.

Як розповідав Роман Падун Суспільному, евакуюють 28 дітей з чотирьох населених пунктів: з Успенівки, Ганнівки, Веселого Гаю та Трудового.

15 березня в окрузі лишались 22 дитини, станом на 20 березня у населених пунктах залишаються 13 неповнолітніх.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня 2023 року.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;

Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;

Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;

Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;

Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;

Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;

Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;

Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;

Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;

Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;

Часів Яр;

Авдіївка.

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