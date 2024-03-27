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Допомога переселенцям на Київщині: які категорії ВПО можуть отримати виплати ще 6 місяців
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Допомога переселенцям на Київщині: які категорії ВПО можуть отримати виплати ще 6 місяців

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Гроші. Фото: Getty Images

Наразі на території Київської області зареєстровані 312 тисяч переселенців.

Про це повідомив директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОВА Ігор Мещан.

Уряд прийняв постанову з уточненням переліку переселенців, які матимуть право на отримання виплат протягом ще шести місяців. Серед них:

  • особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);
  • діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Виплати продовжили, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9 444 грн:

  • особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;
  • сім'ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;
  • особи з інвалідністю ІІІ групи;
  • сім'ї пенсіонерів.

Також право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців отримали люди, старші за 55 років.

Водночас продовжили період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 р. При цьому кошти виплатять із врахуванням березня.

Якщо людина подає заяву після цієї дати, то допомога буде призначена вже з місяця звернення, тобто з травня.

Зазначається, що протягом двох місяців після призначення допомоги, переселенці, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості.

"Тобто стати на облік в Центр зайнятості або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочати відповідну діяльність. Якщо після перепризначення допомоги, людина не зробить цього, то виплату допомоги буде припинено", — зазначив Мещан.

Що відомо про допомогу для ВПО та людей, які втратили житло на Київщині

У червні 2022 року в Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко. Вони є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах, найбільш постраждалих від російського вторгнення.

Станом на травень 2023 року, у модульних містечках регіону були вільні 3,5 тисячі місць для переселенців. Загалом там можуть мешкати 7,5 тисяч людей.

Київщина вже прийняла 334 тисячі переселенців, з яких майже 600 з особливими потребами.

Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.

Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.

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