Латвійська влада продасть на аукціоні земельну ділянку в Ризі та розташований на ній "Дом Москвы", який раніше належав Росії, але був націоналізований за рішенням парламенту Латвії у січні 2024 року.

Про це пише LSM, посилаючись на рішення уряду Латвії, яке було ухвалене 26 березня.

Зазначається, що"Дом Москвы" та землю під ним передадуть Міністреству фінансів, який має дозволити латвійському підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати її із торгів. При цьому об'єкт може бути проданий тільки разом із землею.

Вартість будівлі складає 2,3 мільйона євро, а земельна ділянка коштує 517 тисяч.

Також повідомляється, що кошти, отримані від продажу на аукціоні планують передати на підтримку України, тому до Сейму Латвії подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України. Водночас зазначається, "Дом Москвы", ймовірно, не вдасться продати швидко, тому угода у 2024 році може не відбутися.

11 січня парламент Латвії в остаточному читанні законопроєкту "Про дії з нерухомістю, яка необхідна для усунення загрози державній безпеці" ухвалив рішення про націоналізацію "Дома Москвы" у Ризі.

Що відомо про "Дом Москвы"

Права володіння на "Дом Москвы" закріплені за Департаментом власності міста Москви. Обов'язок юридичного представництва історично належав акціонерному товариству Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, що належить Департаменту власності міста Москви.

З 10 березня 2020 року права належать представництву іноземного комерсанта — унітарному підприємству міста Москви "Московский центр международного сотрудничества", за яким у Земельній книзі закріплено майнові права на невизначений час. Структури обох юридичних формувань пов'язані безпосередньо із впливом міста Москви, йдеться в анотації до законопроєкту.

Департамент власності міста Москви — структурний підрозділ, що перебуває у підпорядкуванні уряду міста Москви. А урядом керує мер Москви Сергій Собянін.

Своєю чергою, фактичним власником "Московского центра международного сотрудничества" вважається президент Росії Володимир Путін. 25 лютого 2022 року Собянін та Путін були включені до санкційних списків Євросоюзу та Бюро контролю за іноземним капіталом США.