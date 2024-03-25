У країнах Балтії закликають членів НАТО повернути призов до армії — FT

Два президенти країн Балтії закликали інші європейські країни зробити більше для підготовки до можливого збройного протистояння з Росією, розглядаючи всі можливі варіанти — від призову на військову службу і спеціального податку на оборону до різкого збільшення військових витрат.

Про це пише Financial Times

Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив в інтерв'ю виданню, що європейським країнам необхідно повернутися до рівня витрат "часів холодної війни" і обговорити повернення обов'язкової військової служби для збільшення чисельності особового складу збройних сил. "Необхідно серйозно обговорити питання про призов", — сказав Рінкевичс.

FT зазначає, що останніми місяцями західні офіційні особи неодноразово попереджали, що у найближчі роки РФ може кинути виклик положенню про колективну оборону НАТО гібридними або військовими нападами на Естонію, Латвію чи Литву — балтійські країни на східному фланзі Альянсу.

Рінкевичс наголосив, що воєначальники воліють мати повністю професійні війська, і обов'язкова служба може виявитися непопулярною. Однак збройні сили по всій Європі натрапляють на труднощі під час набору, і призов допоможе створити більш боєздатні резервні сили для стримування Росії.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто не хоче, щоб до нього вдиралися. І ніхто не хоче, щоб тут було, як в Україні", — додав президент Латвії.

Президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю заявив, що варто розглянути можливість введення спеціального податку для фінансування військових закупівель, а Європа повинна прагнути щонайменше зрівнятися зі США за витратами на оборону, що передбачає більш ніж дворазове збільшення нинішнього рівня.

Каріс зазначив, що на частку США припадає 68% усіх оборонних витрат у рамках НАТО. Минулого року вони витратили 860 мільярдів доларів проти 404 мільярдів доларів від європейських членів альянсу та Канади.

"Ми повинні щось зробити. Принаймні, нехай це буде 50 на 50 (між Європою і США, — ред.). Це було б краще для нас", — сказав президент Естонії.

Три балтійські країни стрімко збільшили власні витрати на оборону в останні роки, після того, як протягом останніх двох десятиліть неодноразово попереджали решту Заходу про імовірну російську агресію. Усі три країни витрачають на оборону більше, ніж ціль НАТО у 2% ВВП, і прагнуть досягти 3%.

"Тут, у цій частині Європи та світу, ми розуміємо, що нам потрібно досягти 3%. Для більшості союзників по НАТО ми повинні бути чесними: ми повинні повернутися до витрат часів холодної війни. І це було для багатьох більше ніж 2%", — сказав Рінкевичс.

Уряд Естонії висунув ідею гіпотетичного "податку на оборону" для фінансування збільшення військових витрат до 3% ВВП, хоча навряд чи він набуде чинності раніше 2026 року.

"Це один із способів безпосередньо спрямувати гроші на оборону, і люди розуміють, куди ці гроші йдуть", — сказав Каріс.

Він додав, що колишній президент США Дональд Трамп мав рацію, закликаючи Європу витрачати більше: "Це наш захист, і ми повинні робити це для себе".

Зазначається, що в Європі повертається призов на військову службу. Латвія відновила військовий призов ще минулого року, а Литва і Швеція також зробили це нещодавно. Естонія, Фінляндія і Норвегія не припиняють запроваджувати обов'язкову військову службу з часів холодної війни, а Данія минулого місяця запропонувала поширити її на жінок нарівні з чоловіками.