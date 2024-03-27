НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Хмельниччині підліток травмувався унаслідок підриву запалу гранати
КРИМІНАЛЛЮДИЗброяРегіони

На Хмельниччині підліток травмувався унаслідок підриву запалу гранати

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Шепетівці, що на Хмельниччині, 15-річний підліток травмувався унаслідок підриву запалу гранати. Наразі він перебуває у Хмельницькій міській дитячій лікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, до поліції надійшла інформація, що в одній із квартир міста стався вибух. Туди виїхали профільні фахівці та слідчо-оперативна група Шепетівського райуправління поліції.

"На місці події правоохоронці встановили, що підліток знайшов у шафі запал бойової гранати. Він витягнув чеку, після чого стався вибух. У результаті потерпілий отримав численні травми. Окрім підлітка, ніхто не постраждав", — пояснила Інна Глега.

Медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерини Дем’яник розповіла, підліток перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні.

"Стан дитини стабільний. Має вибухову травму лівої китиці. Найбільше уражені третій і четвертий пальці. Наразі пацієнт отримує належне лікування згідно з протоколом. Йому роблять перев’язки й все необхідне, щоб об'єм некрозів був менший. Через декілька днів буде видно, на якій ділянці потрібно буде проводити некректомію — операцію з висічення некрозів", — пояснила Катерина Дем’яник.

Як зазначила начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів.Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та походження боєприпасу.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Інженеру з технагляду Перечинської лікарні повідомили про підозру
Збитки під час ремонту лікарні на Закарпатті склали 327 тис. грн: інженеру з технагляду повідомили про підозру
Дніпро, місто
Обстріли Нікопольщини, водогін, погода. Головні новини Дніпра та області 28 березня
Агент РФ, СБУ
У Дніпрі затримали ймовірного агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю
Хабар, довідка ВЛК, затримання
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби
На початок