На Хмельниччині підліток травмувався унаслідок підриву запалу гранати

У Шепетівці, що на Хмельниччині, 15-річний підліток травмувався унаслідок підриву запалу гранати. Наразі він перебуває у Хмельницькій міській дитячій лікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, до поліції надійшла інформація, що в одній із квартир міста стався вибух. Туди виїхали профільні фахівці та слідчо-оперативна група Шепетівського райуправління поліції.

"На місці події правоохоронці встановили, що підліток знайшов у шафі запал бойової гранати. Він витягнув чеку, після чого стався вибух. У результаті потерпілий отримав численні травми. Окрім підлітка, ніхто не постраждав", — пояснила Інна Глега.

Медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерини Дем’яник розповіла, підліток перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні.

"Стан дитини стабільний. Має вибухову травму лівої китиці. Найбільше уражені третій і четвертий пальці. Наразі пацієнт отримує належне лікування згідно з протоколом. Йому роблять перев’язки й все необхідне, щоб об'єм некрозів був менший. Через декілька днів буде видно, на якій ділянці потрібно буде проводити некректомію — операцію з висічення некрозів", — пояснила Катерина Дем’яник.

Як зазначила начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та походження боєприпасу.

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