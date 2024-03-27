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На Хмельниччині через погодні умови діють аварійні відключення світла
ПОГОДАЕлектроенергіяРегіони

На Хмельниччині через погодні умови діють аварійні відключення світла

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Сьогодні, 27 березня, на Хмельниччині через сильні пориви вітру відбуваються аварійні відключення світла. Наразі не діють почергові мережеві обмеження в області.

Про це повідомили в Хмельницькобленерго.

"Станом на 12.30 в на Хмельниччині не діють мережеві обмеження, а відключення світла пов'язані із пошкодженням електромереж внаслідок стрімких поривів вітру", — йдеться в повідомленні.

У Хмельницькобленерго зазначили, що електроенергія відсутня у 91 населеному пункті, у тому числі у 47 — частково. Загалом без світла перебуває близько 11 тисяч споживачів.

"Закликаємо усіх бути обережними поблизу ліній електропередач. Наближатися до обірватого проводу ближче, ніж на 8 метрів — смертельно небезпечно", — закликають у Хмельницькобленерго.

Наразі електрики в області проводять аварійно-відновлювальні роботи.

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