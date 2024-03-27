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"Начальниці управління праці" окупаційної адміністрації Генічеська заочно оголосили підозру — СБУ
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"Начальниці управління праці" окупаційної адміністрації Генічеська заочно оголосили підозру — СБУ

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Колаборантка з Херсонщини
"Начальниця управління праці" окупаційної адміністрації Генічеська. Facebook/Служба безпеки України в Івано-Франківській області

Слідчі СБУ в Івано-Франківській області заочно оголосили підозру "начальниці управління праці" окупаційної адміністрації Генічеська на Херсонщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.

Як з'ясували слідчі СБУ, у жовтні 2023 року місцева жителька, колишня керівниця Генічеського відділення Фонду соціального страхування обійняла посаду "начальника управління праці та соціального захисту Генічеського муніципального округу".

"На цій посаді жінка сприяла утвердженню тимчасової окупації частини території України, закріпленню та зміцненню влади держави-агресора. Зокрема, брала участь у налагодженні діяльності за російським законодавством, направленні працівників управління на навчання до РФ", — повідомили в СБУ.

Крім того, підозрювана займалася популяризацією окупаційної влади, а до свят вручала місцевим вітальні листівки від російського президента та місцевого гауляйтера.

"Жінка давала коментарі проросійським ЗМІ про нібито відсутність в Україні матеріальної підтримки матерів у зв'язку з народженням дітей, переваги обслуговування пільгових вразливих категорій населення в соціальному фонді Російської Федерації", — йдеться у дописі.

Слідчі СБУ повідомили їй підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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