Опалювальний сезон в Ніжині на Чернігівщині планують завершувати з 29 березня.

Про це повідомляє міський голова Ніжина Олександр Кодола на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, подача тепла в домівки ніжинців припинятимуть через прогноз синоптиків у +20 С° в суботу-неділю 30-31 березня.

"Подача опалення для Ніжинської міської лікарні, пологового будинку та Ніжинського дитячого будинку-інтернату продовжиться за умови погіршення погодних умов та на замовлення керівників закладів відповідно до чинних норм та правил".

Кодола каже, що такі рішення ухвалюються залежно від середньої температури повітря – 8 С° тепла протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

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