НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Ніжині планують завершувати опалювальний сезон: за яких умов опалення залишать в соціальній сфері
ОПАЛЕННЯКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Ніжині планують завершувати опалювальний сезон: за яких умов опалення залишать в соціальній сфері

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Коли вимкнуть опалення в Ніжині
Батарея опалення. Getty Images

Опалювальний сезон в Ніжині на Чернігівщині планують завершувати з 29 березня.

Про це повідомляє міський голова Ніжина Олександр Кодола на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, подача тепла в домівки ніжинців припинятимуть через прогноз синоптиків у +20 С° в суботу-неділю 30-31 березня.

"Подача опалення для Ніжинської міської лікарні, пологового будинку та Ніжинського дитячого будинку-інтернату продовжиться за умови погіршення погодних умов та на замовлення керівників закладів відповідно до чинних норм та правил".

Кодола каже, що такі рішення ухвалюються залежно від середньої температури повітря – 8 С° тепла протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Опалення
В Одесі завершать опалювальний сезон у квітні
Завершення опалювального сезону 2023/2024 в Полтаві
У Полтаві 28 березня завершують опалювальний сезон 2023-2024
В Умані відключають централізоване опалення
В Умані планують завершити опалювальний сезон
Опалення, батареї
В яких громадах Хмельниччини завершують опалювальний сезон
На початок