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На Одещині повернули світло у знеструмлені через негоду населені пункти
ЕлектроенергіяРегіони

На Одещині повернули світло у знеструмлені через негоду населені пункти

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лінія електропередач
Ремонт електромережі. УНІАН

Енергетики на Одещині ліквідували наслідки негоди, яка була у регіоні 25 березня. У знеструмлені населені пункти повернули світло.

Про це 27 березня повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

За даними компанії, за цей час відремонтували 37 повітряних ліній та 577 трансформаторних підстанцій у 85 населених пунктах. Світло повернули у понад 32 тисяч осель, що були знеструмлені через негоду.

На 25 та 26 березня на Одещині оголошували штормове попередження. Вранці 26 березня у ДТЕК повідомили, що через негоду на Одещині близько 70 населених пунктів опинились без світла. Найбільше відключень зафіксували у Білгород-Дністровському районі.

В Одесі та Одеському районі досі діють графіки стабілізаційних відключень після обстрілів.

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