Через негоду на Одещині майже 70 населених пунктів перебувають без світла

Внаслідок негоди на Одещині 69 населених пунктів залишаються без електроенергії. Найбільше відключень у Білгород-Дністровському районі.

Про це 26 березня повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики відремонтували 11 повітряних ліній, 274 трансформаторні підстанції. Станом на 9:00 світло повернули у 45 населених пунктів області. Ще 69 — без електроенергії, 16 з них — частково, уточнили в компанії.

"Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район.Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. На лініях та підстанціях працюють 30 бригад, а це — 60 працівників та 30 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

На 26 березня на Одещині оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозували дощ та пориви вітру до 15-20 м/с.

ОНОВЛЕНО о 14:45. Станом на 14:00 без світла на Одещині через негоду залишаються 22 населених пункти, із них чотири — частково, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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