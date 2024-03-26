26 березня в Одесі та Одеському районі області знов діють графіки стабілізаційних відключень. Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.

Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

"Завдяки спільним злагодженим зусиллям енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одещини", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що кількість годин зі світлом залежить від обʼєму енергоспоживання, тому підприємців просять зменшити використання вивісок, фасадів та реклами, побутових клієнтів — не вмикати енергомісткі прилади одночасно, а по черзі.

Також на лінії виведено 50% рухомого складу електротранспорту, через що інтервал очікування на зупинках збільшиться, повідомили у міськраді.

Графік відключень — на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

22 березня російська армія атакувала регіон безпілотниками, під час атаки пошкодило енергооб'єкти. Також уночі 24 березня під час ще однієї атаки РФ пошкодило один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго.

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