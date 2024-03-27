На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Івану Ковцуну

На Тернопільщині у Національному природному парку "Дністровський каньйон" відкрили меморіальну дошку військовому Івану Ковцуну.
Про це повідомили на сторінці Національного природного парку "Дністровський каньйон".
Іван народився 26 березня 1993 року у місті Заліщики. Він навчався у Заліщицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2. Був капітаном Збройних сил України, командиром роти. Військовослужбовець загинув 17 жовтня 2022 року в селі Новостепанівка. Боєць нагороджений відзнакою командувача об’єднаних сил "Козацький хрест" ІІІ ступеня та медаллю "Спаси і Сохрани".
Меморіальна дошка. Фото: НПП "Дністровський каньйон"
На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні, друзі загиблого, представники влади, отці, працівники природного парку. Відкрив меморіальну дошку хрещений батько бійця Василь Кравчук. Освятив дошку отець Іван.
Хрещений батько відкриває меморіальну дошку. Фото: НПП "Дністровський каньйон"