Представники Рівненського академічного обласного театру ляльок отримали перемогу в чотирьох номінаціях на фестивалі "Прем'єри сезону". Вистави "Ріпка" й "Івасик-Телесик" відзначили за режисуру, сценографію, музику, а також спецнагородою журі.

Про ці нагороди Суспільному розповіли актор Станіслав Лозовський, режисерка Олена Ткачук і директор та художній керівник Рівненського академічного обласного театру ляльок Володимир Данилюк.

Фестиваль "Прем'єри сезону" відбувся 25 березня в Київському театрі ляльок. Організатором заходу стала організація UNIMA-Ukraine.

"UNIMA — це міжнародна організація лялькарів. Традиційно раз в рік були підсумки роботи театрів ляльок в Україні, зазвичай вони проводилися в Києві, де ми презентували свої прем'єрні вистави. У 2022-2023 роках, у зв'язку з повномасштабною війною, підсумки не робилися, а вже зараз подумали, що треба згадати той рік і останній 2023-2024 рік. Ми подавали на номінації свої вистави і, переглянувши, журі оцінили їх", — зазначив Володимир Данилюк.

Представники Рівненського театру ляльок отримали відзнаки у таких номінаціях:

найкраща музика – Заслужений артист України Станіслав Лозовський за музику до вистави "Ріпка";

найкраща режисура – Олена Ткачук, вистава "Івасик-Телесик";

спеціальна нагорода журі – за виставу "Ріпка", над якою працювали Сергій Брижань, Інесса Кульчицька та Олена Ткачук;

найкраща сценографія — Інесса Кульчицька, вистава "Івасик-Телесик".

Вистава "Ріпка". Фото: Facebook Рівненський академічний обласний театр ляльок

Найкраща музика

Прем'єра вистави "Ріпка" відбулася у 2022 році, музику до неї написав Станіслав Лозовський.

"Це був пошук спільно з режисером і художником. Особливість цієї вистави у тому, що музика до неї пишеться на очах у глядача. Ми використовуємо спеціальний інструмент, локальний семплер, який дозволяє записувати голосові партії і накладати одна на одну. Таким чином, прямо на очах у глядача створюється музичне тло, яке є в багатьох епізодах основою для вокального виконання або самодостатнім музичним оформленням", — зазначив Станіслав Лозовський.

Вистава "Ріпка". Фото: Facebook Рівненський академічний обласний театр ляльок

Музичне оформлення "Ріпки" йому допомогли втілити Олександр Шило і Юрій Татарин.

"Коли ти створюєш музику до вистави, то перебуваєш в творчому процесі, шукаєш, знаходиш якісь ходи, рішення і не думаєш про нагороди. Минає певний час, вистава — в репертуарі й ти займаєшся паралельно іншими проєктами. І тут з'ясовується, що через якийсь час її можуть відзначити. Це дуже приємно, але це ніби те, що ти вже пережив. Бо для мене це був цікавий процес, ми втрьох створювали це. Процес для мене найважливіший", — додав актор театру ляльок.

Станіслав Лозовський зазначив, що це друга нагорода, його як композитора, за створення музики до вистави. Першу він разом з тріо "Веремія" отримав на всеукраїнському фестивалі "Гра" за виставу "Зерносховище".

Найкраща режисура і сценографія

Артистка обласного театру ляльок, режисерка-постановниця вистави "Івасик-Телесик" і "Ріпка" Олена Ткачук про відзнаку в номінації на "Прем'єрах сезону" розповіла так:

"Звичайно, ми сподівалися, що нас відзначать за роботу, але саме ці нагороди, особливо за виставу "Івасик-Телесик", було несподівано отримати. Це для мене стало дуже приємною несподіванкою. Стосовно "Ріпки", я, як режисер і акторка, розуміла, що для нашого театру та України це виняткова робота і вона робилася з дуже великою любов'ю і віддачею всієї команди. Тому ми розраховували на нагороди й вони вийшли об'єктивними".

Вистава "Івасик-Телесик". Фото: Facebook Рівненський академічний обласний театр ляльок

Зі слів Олени Ткачук, роботу над виставою "Івасик-Телесик" розпочали під час повномасштабної війни:

"Тому багато акцентів у цій виставі були дещо зміщені. Ми із художником визначилися, що основною ідеєю у цій виставі буде не ініціація головного героя Івасика. Це буде розмова про материнство — роль і вплив матері на свідомість дитини. Наша вистава була про українську матір, материнську любов, яка може врятувати навіть у найстрашнішій ситуації, бо мамина молитва — найважливіша", — зауважила Олена Ткачук.

Прем'єра Івасика-Телесика відбулася у 2023 році, вона є в репертуарі театру.

Вистава "Івасик-Телесик". Фото: Facebook Рівненський академічний обласний театр ляльок

Спеціальна нагорода журі

Зі слів Олени Ткачук, у виставі "Ріпка" режисурою займалася вона, сценографією — львівська художниця Інесса Кульчицька, а саму п'єсу написав колишній президент UNIMA Сергій Брижань.

"Це головний режисер Хмельницького театру ляльок, нині покійний. Так сталося, що коли відбулася прем'єра вистави "Ріпка" він, на жаль, вже помер. Але попри те, що людини немає в цьому світі, він продовжує отримувати нагороди. Тому що його внесок у розвиток і розбудову театру ляльок був шалений", — додала вона.

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