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Із 28 березня у Львові призупинять опалювальний сезон
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Із 28 березня у Львові призупинять опалювальний сезон

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опалення
Опалення. Getty Images

Від завтра, 28 березня, у Львові призупинять опалювальний сезон. Школи, садочки й лікарні зможуть отримувати опалення за листами-зверненнями.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, опалювальний сезон призупинять через поступове підвищення температури повітря. Якщо температура знизиться, подачу опалення відновлять.

"Наразі опалювальний сезон не закінчуємо, а лише призупиняємо, з огляду на підвищення температури. Школи, садочки, лікарні, зможуть отримувати опалення на підставі звернень від керівників закладів", — каже Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За його словами, керівництво Львівтеплоенерго щоденно моніторитиме температуру повітря. Опалювальний сезон завершиться, коли впродовж трьох діб середня температура — понад вісім градусів тепла.

За даними Львівської ОВА, опалювальний сезон в області завершать до кінця березня.

"Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям області – зекономити на сплаті за опалення", — повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

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