У Тернополі 29 березня завершується опалювальний сезон. Це рішення прийняли, оскільки температура повітря стає вищою. Про це повідомили на сайті міської ради.

"Зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, опалювальний період 2023-2024 рр. у Тернополі завершиться 29 березня 2024 року 00 години. Відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради", — йдеться у повідомленні.

На сайті міськради також написали, що жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендують закінчити опалювальний період також із 29 березня.