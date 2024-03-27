Дефіциту електрики в енергосистемі України немає — Міненерго

Станом на ранок 27 березня дефіциту електроенергії в українській енергосистемі немає. Аварійна допомога від країн-партнерів не залучатиметься. При цьому на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії загальним обсягом 12 702 МВт-год, експорт не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Минулої доби через значні пошкодження та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за вказівками диспетчерів "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що з огляду погодні умови, завершено опалювальний сезон у м. Кам’янське що на Дніпропетровщині.

Також вчора за вказівкою "Укренерго" застосовувались зменшення навантаження на об’єкти відновлювальних джерел енергії з 16:07 до 17:14 обсягом 398 МВт.

Наслідки обстрілів

На Донеччині через бойові дії було знеструмлено шахту (на підприємстві перебувало 12 людей). Станом на ранок 27 березня копальню заживили.

На Сумщині внаслідок обстрілів відключилась ПЛ 110 кВ, знеструмлень не було. Під час огляду виявлено обрив дроту, повітряна лінія — в аварійному ремонті.

На Дніпропетровщині на території підстанції було виявлено дрон. Персонал виведено за межі підстанції, викликано ДСНС. Безпілотник прибрали з території підстанції.

На Чернігівщині через обстріл повітряних ліній відключено понад 400 споживачів у шести населених пунктах.

Стан мереж

На Одещині через технологічні порушення короткочасно відключилось обладнання на ПС 110 кВ, яка живить залізницю (було порушення руху потягів). Підстанцію оперативно заживлено, рух потягів відновлено. На Чернігівщині з технічних причин відключилась ПЛ 110 кВ, знеструмився населений пункт. Протягом 20 хвилин усіх споживачів було заживлено.

Що відомо про масований удар РФ по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала: