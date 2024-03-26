Росіяни обстріляли 11 сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини

Армія РФ за добу 25 березня з мінометів, АГС, САУ, РСЗВ, дронів та ствольної артилерії обстріляла 11 сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській. Прикордонники зафіксували понад сотню вибухів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада:

сім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Гай;

10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Михальчина Слобода;

два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Красний Хутір;

два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Пушкарі.

Семенівська громада:

один прихід, ймовірно, з міномета калібру 82 мм у напрямку села Леонівка;

сім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Костобобрів;

16 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та три приходи, ймовірно, FPV-дрони у напрямку села Брониви.

Сновська громада:

14 приходів, ймовірно, з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) та п'ять приходів, ймовірно з САУ (самохідної артилерійської установки) у напрямку села Гірськ.

Городнянська громада:

сім приходів, ймовірно, з САУ у напрямку села Мощенка;

11 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Сеньківка;

40 приходів, ймовірно, з РСЗВ у напрямку села Полісся.

Нагадаємо, за добу 24 березня російська армія з мінометів та АГС обстріляла три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській. Прикордонники зафіксували 62 вибухи.

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