181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області

Протягом дня 26 березня армія РФ 36 разів завдала ударів по Сумщині. Зафіксовано 181 вибух. Ударів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
У Миропільській громаді були удари з артилерії (24 вибухи) та мінометів (9 вибухів).
По Великописарівській був ракетний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), удари БпЛА (4 вибухи), мінометний (12 вибухів) та артобстріли (30 вибухів).
На Хотінську громаду армія РФ скинула 13 мін. Також був артобстріл (7 вибухів).
У Юнаківській зафіксували скидання з БпЛА вибухового пристрою — (17 вибухів).
У Білопільській був ракетний обстріл з гелікоптера НАР (13 вибухів) та танкові обстріли (12 вибухів).
У Краснопільській зафіксовано артобстріли (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) — (1 вибух). За словами заступника голови громади Василя Лавріненка, внаслідок ударів РФ по селу Рясне ввечері, пошкоджені будівлі свинокомплексу. Крім цього, ударів зазнало село Грабовське.
Степанівська громада зазнала авіаційного обстрілу з пусками керованих авіаційних бомб з літака тактичної авіації (1 вибух).
На територію Путивльської громади російські військові скинули 12 мін.
По Шалигинській громаді були удари з мінометів (5 вибухів).
У Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Що ще відомо про обстріли Сумщини 26 березня
- Вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.
- Вдень 26 березня російська армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.
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