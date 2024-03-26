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181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області
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181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області

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Протягом дня 26 березня армія РФ 36 разів завдала ударів по Сумщині. Зафіксовано 181 вибух. Ударів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Миропільській громаді були удари з артилерії (24 вибухи) та мінометів (9 вибухів).

По Великописарівській був ракетний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), удари БпЛА (4 вибухи), мінометний (12 вибухів) та артобстріли (30 вибухів).

На Хотінську громаду армія РФ скинула 13 мін. Також був артобстріл (7 вибухів).

У Юнаківській зафіксували скидання з БпЛА вибухового пристрою — (17 вибухів).

У Білопільській був ракетний обстріл з гелікоптера НАР (13 вибухів) та танкові обстріли (12 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано артобстріли (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) — (1 вибух). За словами заступника голови громади Василя Лавріненка, внаслідок ударів РФ по селу Рясне ввечері, пошкоджені будівлі свинокомплексу. Крім цього, ударів зазнало село Грабовське.

181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області
Наслідки російської атаки по селу Рясне Краснопільської громади 26 березня, 2024 р. Фото: Василь Лавріненко

Степанівська громада зазнала авіаційного обстрілу з пусками керованих авіаційних бомб з літака тактичної авіації (1 вибух).

На територію Путивльської громади російські військові скинули 12 мін.

По Шалигинській громаді були удари з мінометів (5 вибухів).

У Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області
Вирва у селі Грабовське Краснопільської громади через російську атаку 26 березня, 2024 р. Фото: Василь Лавріненко

Що ще відомо про обстріли Сумщини 26 березня

  • Вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.
  • Вдень 26 березня російська армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.

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