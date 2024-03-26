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Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум: люди не постраждали
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Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум: люди не постраждали

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Удар по Сумах 26 березня 2024 рік. Суспільне Суми

Вдень 26 березня російська армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. У цей час в області була оголошена повітряна тривога. Кореспонденти Суспільного чули звуки вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються.
Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум: люди не постраждали
Уламки на місці авіаційного удару у Сумах 26 березня. Суспільне Суми

Що відомо про удар по Сумах 26 березня

О 12:40 у Сумах було чутно звуки вибухів. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах додали, що зранку 26 березня вздовж всього кордону України спостерігалася активність російської тактичної авіації.

Загалом вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.

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