На Дніпропетровщині, біля Блакитних озер, невідомі встановлюють паркан, який перекриває прохід до води. Чому так сталося — в репортажі Суспільного.

Альона часто відпочиває тут із дітьми. Розповідає: тепер доводиться обходити огорожу за декілька сотень метрів.

"Неможливо дійти до озер. Зараз треба йти пішки, поки вони ще будують. А що там далі буде — незрозуміло. Це суперечить законам України про вільний доступ до природних об’єктів", — каже вона.

Біля озера. Суспільне Дніпро

Зараз на місці проходу до пляжу будівельники встановлюють опори для паркану. Хто найняв робітників — не коментують.

"Встановлюємо паркан, я нічого не знаю. Моє діло маленьке, можу копати, а можу й не копати. Більше нічого сказати не можу", — говорить робітник Василь.

Що каже влада

Пляжна зона перебуває у приватній власності з 2001 року, розповідає начальник відділу земельних ресурсів Петриківської селищної ради Валентин Сизарєв. За останні 20 років у земельної ділянки змінювалися власники та цільове призначення. Аби визначити можливі порушення, каже Валентин, повинна приїхати земельна комісія, але під час воєнного стану такі перевірки — неможливі.

"Якщо держава у 2001 році передала у приватну власність земельну ділянку. Забрати її назад — або це буде згода власника, або за законом у нас передбачено вилучення для суспільних потреб, або це повинно бути рішення суду", — коментує Валентин Сизарєв.

Огородження триває. Суспільне Дніпро

Сергій Зінченко володіє однією із турбаз біля паркану. Чоловік розповідає, огорожу встановили власники землі. Раніше йому доводилося платити їм за оренду місця на пляжі близько 7,5 тис. доларів за місяць, зараз вартість виросла майже всемеро.

Сергій Зінченко розповідає: коли він відмовився платити, власники вирішили перекрити прохід бетонною огорожею. За нею залишилися його майно — альтанки та шезлонги.

"Зараз вони перегороджують те майно, яке там стоїть, за парканом. Вони кажуть: що спробуй ще забери", — розказав підприємець.

Невідомі встановлюють бетонний паркан. Суспільне Дніпро

Суспільне приїхало до турбази, аби отримати коментар щодо встановлення паркану. На місці керівництва зони відпочинку не було. Працівники відмовилися надавати контакти власників. Суспільне залишило номери кореспондентів, але з нами впродовж дня так і не зв'язались.

Суспільне також надіслало інформаційний запит до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з питаннями: чи законно виділена земля біля озера та чи можуть там проводити будь-які будівельні роботи.

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