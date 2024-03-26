У Кропивницькому 195 дитячих майданчиків не перебувають на балансі жодного підприємства. Суспільне дізнавалось, чому.

На утриманні комунальних підприємств Кропивницького перебувають 325 дитячих майданчиків, 56 – на балансі міського управління молоді та спороту, 195 – нічийні, розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

"Є майданчики, встановлені різними виконавчими органами. Відповідно, вони перебувають на балансі в них. Це 60% майданчиків у нашому місті. А є такі, які встановлювали кандидати в міські голови – їх у місті майже 40%".

За словами Олександра Вергуна, майданчики, встановлені без дозволу, не мають документів. Щоб взяти на баланс один майданчик, потрібна експертиза, вартість якої становить 30 тисяч гривень.

"І коли береш 100 чи 200 майданчиків – три мільйони треба, щоб просто зробити експертизу".

Грошей на це, сказав, у бюджеті громади грошей немає.

"Перед нами стоять серйозні виклики, для вирішення яких маємо використовувати наявний фінансовий і кадровий ресурс. Тож поки займатися інвентаризацією і обліком майданчиків немає реальної можливості. Але, як тільки вона з'явиться - ці роботи обов'язково продовжимо".

"Або взяти на баланс, або прибрати"

Юристка Євгенія Захарченко вважає, що майданчики без власника слід або взяти на баланс, або демонтувати. За нічийні майданчики, сказала, ніхто не відповідає.

"Законодавство передбачає генплан міста зі схемою зонування, де зазначено, які майданчики передбачені для встановлення, яким є обладнання дитячих майданчиків або спортивних. Це стосується й планів розміщення цих майданчиків".

Зі слів юристки, ініціатором встановлення майданчика може виступити як фізична, так і юридична особа.

"Мають звернутись до виконкому – бо зазвичай це комунальна земля – за дозволом на те, щоб там поставити цей майданчик. Для того, щоб встановити його, необхідно отримати сертифікат безпеки, бо це все ж безпека дітей. І потім виконавчий комітет ухвалює рішення, яким дозволяє облаштування дитячого майданчика".

Встановлення дитячого майданчика без дозволу назвала самоуправством. Щоб охочі встановити майданчики робили це законно, порядок має розробити міська рада, сказала Євгенія Захарченко.

"У відповідному порядку все написано: де мають розміщуватись майданчики, якими вони мають бути, які сертифікати мають бути. Якби у нас таке було, не виникало б проблем з тим, щоб дотриматись процедури, передати на баланс, обслуговувати і бути впевненим, що це безпечно".

Дитячий майданчик у кропивницькому парку Ковалівський

П’ятирічний Лев Іванов поранив пальця, з’їжджаючи з гірки у Ковалівському парку.

"Я з’їжджав на горбатій гірці, забув прибрати руки – і загнав друзку під ніготь".

Лев Іванов показує прооперований палець. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів батька дитини Павла Іванов, наступного дня звернулись до травмпункту, бо не змогли самостійно витягти друзку.

"Там йому зрізали шматок нігтя та вийняли цю друзку. Дали направлення у профкабінет, щоб зробити щеплення від правця".

Батько хлопчика вважає, що більшість майданчиків у місті перебувають у занедбаному стані.

"Очевидно, що у дитини інстинкт самозбереження недостатньо розвинений, і вона не дивиться на якісь там небезпечні штуки – на ті ж нерівні борти у гірки чи пошкоджені пластикові частини".

Дитячий майданчик в парку перебуває на балансі комунального підприємства "Благоустрій". Його обстежили та запланували ремонт, сказав головний інженер підприємства Ігор Мартиненко.

"Фарбувальні роботи робитимуться весною, коли погода дозволить. Хоча б 15 градусів тепла, щоб воно висохло. Будуть замінені деякі елементи – для безпечного користування".

Дитячий майданчик на вулиці Євгена Маланюка у Кропивницькому

На майданчику зламані гойдалки та гірки, показала кропивничанка Анастасія Паршенкова, яка часто гуляє там з дитиною.

"Постійно відпадають рейки, дитина зачіпається. Гойдалки – в жахливому стані, все поломане за цим ніхто не дивиться".

Дитячий майданчик на вулиці Маланюка у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Віта Маєтна вважає майданчик небезпечним.

"Все тому, що вже дуже давно ніхто й нічого не робить, нікому воно не потрібно. Тільки от коли вибори, то одразу хтось щось робить".

За словами головного інженера "Багоустрою", дитячий майданчик на вулиці Маланюка не ремонтуватимуть, бо він не перебуває на балансі підприємства. Там доглядають тільки сквер.

"Ми – організація бюджетна. Тому, якщо ми використовуємо гроші, яких зараз не дуже багато, на роботи, не передбачені бюджетом, то до нас виникають питання".