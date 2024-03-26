Ввечері 25 березня російська армія обстріляла Білопілля Сумської області. Пошкоджено 15 приватних житлових будинків та приміщення міського Центру дитячої та юнацької творчості. Мешканці Білопілля розповіли Суспільному про удари армії РФ та показали наслідки.

"За що так все? Що я поганого зробила, що мій будинок зруйнували? Я отут сиділа, в цьому кріслі, і слухала кіно, і заснула. Коли чую – вибух, відкриваю очі – а воно на мене все летить. Ну мене не зачепило. Піднялася, пішла подивилася – а там яма", — згадує місцева жителька Маргарита Корчагіна.

Крісло на якому сиділа Маргарита Корчагіна під час російської атаки, 26 березня, 2024 р. Суспільне Суми

Вночі 26 березня пані Маргарита ночувала в знайомих. В її будинку немає вікон, пошкоджені стіни. 85-річна жінка розповідає: рідні допомагають вивозити майно, і самій доведеться виїжджати.

Маргарита Корчагіна. Суспільне Суми

"Тут теж, виявляється, вибита стінка, бачиш? Тільки що вона не впала. Ну я не знаю, що робити. В мене в доньки квартира в Сумах, там є кімната для мене. Вони мене три роки тому хотіли забрати, а я не їхала. Я люблю на городі. В мене дуже багато квітів. Я все порихлила, я приготувала теплицю, я приготувала розсаду. В мене 60 сортів тюльпанів, в мене до 30 сортів нарцисів, в мене стільки всього красивого і ось тепер уявляєш?", — каже Маргарита Корчагіна.

Квіти Маргарити Корчагіної, Білопілля, 26 березня, 2024 р. Суспільне Суми

Через стінку від пані Маргарити живе подружжя пенсіонерів.

"Стіни це від Корчагіної, від сусідки. І вони всі потріскалися, бачите? Всі вікна, вони ж не подлежать ремонту. Весь потолок впав. Теж вікно зірвало. Я не знаю, як його ремонтувати і хто його буде, ми ж уже в такому віці, що…", — показує наслідки російської атаки Ганна Сорєва.

Ганна Сорєва. Суспільне Суми

Пані Ганна згадує, що коли пролунав вибух, чоловік був у великій кімнаті, дивився телевізор.

"Чоловік упав на підлогу, а я вийшла в коридор до цього вистрілу. І тільки вийшла в коридор – воно як почало все падать на голову, плитка, вдарила по плечу, по голові", — згадує жінка.

Наслідки російської атаки по Білопіллю 25 березня, 2024 р. Суспільне Суми

Білопілля обстріляли о 22 годині, одразу після оголошення повітряної тривоги, як розповів міський голова Юрій Зарко. За його словами, було три влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

"Чи КАБи чи ФАБи – поки що це невідомо, тому що є уламки алюмінієво-магнієві, і сталеві. Судячи з потужності вибухів, можливо це дійсно були різні види озброєння", — зазначає Юрій Зарко.

Наслідки російської атаки по Білопіллю 25 березня, 2024 р. Суспільне Суми

За його інформацією, внаслідок обстрілу 25 березня пошкоджено 15 приватних будинків. Подружжя Гаманенків встигло сховатися від обстрілу.

"Ми якраз спустилися з жінкою у підвал, якраз тривогу оголосили, спустилися вчасно. Тричі гепнуло, хата підплигувала, і залізо позадирало, з того боку взагалі не знаю, що в сестри робить. Вікна повилітали, двері пошкодило", — пояснив місцевий житель Сергій Гаманенко.

Наслідки російської атаки по Білопіллю 25 березня, 2024 р. Суспільне Суми

"Собаки в нас, тварини, вони кричали так, що це треба було чуть. Ми їх забрали з собою на перший поверх. В нас собака вівчарка, ми її забрали з собою, бо вона так труситься, вони так кричали, що не передать, а воно вибух за вибухом", — згадує Людмила Гаманенко.

Зараз у дворі частково прибрали скло і уламки. Сестра пана Сергія каже, що наразі чекають на допомогу.

"Чекаємо, може ж приїдуть, нам щось дадуть вікна позабивать, а тоді ж може якусь допомогу дадуть", — каже мешканка Білопілля Лариса Мартусенко.

Ліквідація наслідків російської атаки, Білопілля, 26 березня, 2024 р. Суспільне Суми

Також 25 березня пошкоджена будівля Білопільського центру дитячої та юнацької творчості. Наразі гуманітарна місія "Проліска" надає аварійні набори для тимчасового ремонту будинків. За словами Юрія Зарка, також коштом обласного матеріального резерву людям дадуть шифер. Міський голова додає: Білопілля обстрілюють постійно.

Мешканець Білопілля після російської атаки РФ вночі 25 березня, 2024 р. Суспільне Суми

"Практично щодня з різних видів озброєння, це і шахеди, це і КАБи. Останнім часом це КАБи і ФАБи, тобто фугасні авіабомби і керовані авіабомби", — пояснив Юрій Зарко.

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