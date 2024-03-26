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У Полтаві зникли дошки радянським діячам Лідову та Ляхову
ДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

У Полтаві зникли дошки радянським діячам Лідову та Ляхову

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Демонтували дошкуь Ляхову
Тут висіла дошка Ляхову. Фото 26.03.2024. Суспільне Полтава

У Полтаві демонтували дві меморіальні дошки у центрі міста. Вони присвячені радянському військовому Андрію Ляхову та кореспонденту Петрові Лідову. Раніше ці дошки були пошкоджені.

Про це Суспільному стало відомо 26 березня.

За словами начальника відділу туризму та культурної спадщини міського управління культури Віталія Павлова, вони відправили кілька запитів до комунальників щодо демонтажу дошок. Хто саме це зробив, поки невідомо.

У Полтаві зникла меморіальна дошка Лідову
Тут висіла меморіальна дошка Лідову. Полтава. Березень 2024 рік. Суспільне Полтава

У вересні 2023-го регіональний представник Українського інституту нацпам’яті Олег Пустовгар повідомляв, що дошка Лідову підпадає під Закон про декомунізацію, а Ляхову та Зигіну– під Закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Дошка Лідову
Такий вигляд мала дошка Лідову. 2023 рік. Суспільне Полтава

Тоді у відповідях на інформаційні запити кореспондентів Суспільного, міський департамент культури повідомляв, що дошки не демонтовували, бо з’ясовували, на чиєму балансі вони перебувають.

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